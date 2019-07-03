РФ и Африка разогрели диалог перед сочинским саммитом на форуме «Развитие парламентаризма»

На втором международном форуме «Развитие парламентаризма», инициированном Госдумой РФ, в заключительный день работы 3 июля проходит конференция «Россия — Африка» с участием 37 делегаций африканский стран. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал ее подготовительным этапом перед большим российско-африканским саммитом 24 октября в Сочи, а африканские депутаты рассказали, что сейчас происходит на континенте.

Чего ждет Африка от сотрудничества с Россией и какой путь развития наших отношений видят российские эксперты — в материале Федерального агентства новостей.

На парламентский форум в Москву приехало невиданное количество африканских политиков — почти 300 человек, 37 делегаций и около 50 экспертов. Больше будет только на грандиозном саммите «Россия — Африка» в октябре в Сочи: он станет первой полноформатной российско-африканской встречей на высшем уровне, какой не проводил даже СССР, не говоря о современной России.

Форум «Развитие парламентаризма» и конференцию «Россия — Африка» внутри него можно считать анонсом этого саммита — здесь парламентарии заявили главные проблемы континента и рассказали, чего ждут от сотрудничества с Россией.

Ностальгия по СССР и повод вспомнить русский язык

Часть делегатов стран Африки, которые в эти дни работают в Москве на форуме, немного говорит по-русски, что неудивительно — в высших эшелонах политической власти африканских стран много бывших студентов московских вузов. Они находят среди российских парламентариев своих однокашников, вспоминают гречку с тушенкой, стихи Пушкина и жизнь в советской Москве.

Депутаты помоложе русского уже не знают, но еще застали время, когда африканцы учили историю СССР и имена советских лидеров. Почти все начинают приветственные речи со слов благодарности России. За то, что никогда не колонизировала их страны и не торговала африканцами. За то, что не вмешивалась в их внутренние дела и не навязывала политические рецепты. За то, что одной из первых поддерживала в борьбе за независимость и признавала суверенитет вновь образованных государств. За списывание долгов и обучение будущих врачей и учителей для Африки.

«Сегодня Россия триумфально возвращается на континент, — говорит председатель парламента Республики Джибути Мохаммед Али Хумед. — Наши русские друзья возвращаются, и нам интересно, какие у них есть предложения».

Это интересно всем африканским странам. О надежде на новую эпоху дружбы и партнерства говорит представитель каждой страны.

Россия, возвращайся в Африку

Председатель египетского парламента Али Абдельаль говорит сразу за всех.

«Мы наблюдаем бурный рост отношений между Россией и африканскими странами во всех областях и по всем направлениям, — делится он. — Между нами снова развивается многостороннее сотрудничество, в последнее время подписано более 20 международных соглашений. Мы знаем, что президент России уделяет внимание развитию этих связей».

Россия во взаимовыгодном партнерстве со странами Африки заинтересована, подтвердил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Речь идет не только о сфере военно-технического сотрудничества, борьбе с терроризмом, обеспечении кибербезопасности, но и о развитии электроэнергетики, машиностроения, внедрении современных информационных технологий, производстве удобрений», — отметил он.

Объем торговли России и стран Африки в 2018 году вырос на 17,2% по сравнению с 2017 годом и составил 20,4 млрд долларов США, но этого недостаточно — стороны могут и больше, считает глава российского парламента. Он напомнил о подготовке подписания меморандума о взаимодействии Евразийской экономической комиссии с Африканским союзом: по его словам, это позволит вывести сотрудничество в данной сфере на более высокий уровень.

Председатель Африканского союза, в свою очередь, попросил Россию вывести в приоритет сотрудничества сельское хозяйство африканских стран, гуманитарную область и работу с молодежью, которая составляет большинство населения континента.

Африка просит помощи в борьбе с терроризмом

Пользуясь международной площадкой, которую создала Россия для африканских стран на форуме «Развитие парламентаризма», представители «сахельской пятерки» напомнили о своей беде — терроризме.

«Мы — плотина, которая мешает распространиться терроризму в другие страны, — сказал председатель парламента Буркина-Фасо Алассан Бала Сакенде. — Если эта плотина прорвется, плохо будет всем, терроризм покончит с демократией».

По его словам, сейчас из-за терроризма его страна для инвесторов на карте мира закрашена красным цветом.

«Мы хотим, чтобы Россия сыграла подобающую ей роль и инвестировала в Африку, чтобы мы могли создать рабочие места», — попросил Алассан.

Его поддержал коллега из парламента Мали Иссака Сидибе и попросил у международного сообщества помощи в проблемах миграции, образования, здравоохранения.

«Это то, что серьезно тормозит нас», — поделился парламентарий.

О безопасности на континенте упомянул и председатель парламента ЦАР Лоран Нгон-Баба. Внутренние конфликты продолжают наносить урон странам Африки, признал политик, и каждый такой конфликт влияет на безопасность всего континента. Он напомнил, что в феврале этого года в ЦАР подписали документ о сотрудничестве в сфере безопасности между парламентами соседних стран. Африканский депутат также заявил о важности участия России в международных переговорах между странами Африки и другими государствами.

Глава парламента Бурунди Реверьен Ндикурийо к этому добавил, что его страна отправляла в ЦАР войска для обеспечения мира и стабильности в стране и готова и дальше прикладывать усилия для воцарения мира на континенте. Ведь без мира Африка так и не дождется желанных инвестиций, поэтому все парламентарии мечтают увидеть карту своих стран без красного цвета, угрожающего инвесторам опасностью.

Слишком много клеветы и стереотипов

Несмотря на очевидные проблемы своих стран, многие африканские парламентарии пожаловались на стереотипы, которые мешают инвесторам зайти на континент.

«Мы наблюдаем клевету в обществе против Африки, это началось в эру глобализации, — отметил глава парламента Габона Фостен Букуби. — Да, у Африки есть проблемы с задолженностями и терроризмом, но мы будем укреплять свое место на международной арене».

Из других проблем континента африканские парламентарии признали отсутствие единой политики по взаимодействию и торговле с другими государствами и невозможность принимать резолюции в ООН наравне с другими странами. Первой проблемой уже занимается Африканский союз, а в случае с ООН замолвить слово за Африку просят дружественную Россию.

Африканские парламентарии также призвали нашу страну помочь в законодательной базе по цифровым технологиям — Африка только приближается к этой проблеме, — обучении студентов (сейчас в России обучаются 17 000 африканцев) и поддержке в других вопросах.

Российским видением отношений Африки и РФ поделилась эксперт Ирина Абрамова, директор института Африки РАН.

«Нужна ли России Африка? Однозначно да, — считает она. — Соответствует ли уровень наших отношений желаемому? Пока что нет. Но у нас есть для этого и желание, и понимание, и условия».

Абрамова напомнила парламентариям и экспертам, что без технологических прорывов, без решения проблем в экологии и образовании российско-африканские отношения не удастся сдвинуть с мертвой точки. Но будущий саммит, по ее мнению, уже говорит о том, что «XXI век в какой-то степени стал веком Африки».

Российская сторона намерена и дальше сотрудничать с Африкой, уважать ее суверенитет, предотвращать неоколониализм и не вмешиваться во внутренние процессы стран континента, заверили российские представители.

Напомним, что в заключительный день форума перед его участниками выступит президент России Владимир Путин.