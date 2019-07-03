На Невском путепроводе фура повисла над железной дорогой. ФАН-ТВ

В Петербурге 3 июля, около 14.10, произошла страшная авария. На Невском путепроводе над железной дорогой столкнулись четыре авто: фура, пассажирский автобус и две легковушки, сообщает источник. В результате ДТП фура пробила ограждение и повисла в воздухе. К счастью, угрозы обрушения на пути нет. Пассажиры автобуса не пострадали, а в легковушках, по предварительным данным, один человек погиб и еще один пострадал.

На месте работают экстренные службы, движение на месте ДТП ограничено. Детали происшествия уточняются.