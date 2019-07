Западные СМИ обвинили Китай в установке шпионского ПО на смартфоны туристов

Лондон, 3 июля. Западные СМИ обвинили Китай в установке шпионского приложения на смартфоны туристов. По информации прессы, китайские пограничники устанавливают следящее ПО на гаджеты путешественников, которые въезжают в страну с территории Киргизии в Синьцзян-Уйгурский автономный район.

The Guаrdian, Süddeutsche Zeitung и The New York Times провели совместное расследование, по итогам которого был опубликован материал.

«Расследование, проведенное Guardian и международными партнерами, показало, что путешественники становятся мишенью при попытке въехать в регион из соседней Киргизии. Пограничники забирают их смартфоны и тайно устанавливают приложение, которое извлекает электронные письма, текстовые сообщения и контакты, а также информацию о самом телефоне», — пишет The Guаrdian.

По словам туристов, пограничная полиция Китая не предупреждала их об установке программ на телефон или о сборе персональных данных. Как пишет газета, разработанное в Поднебесной шпионское ПО отслеживает не только возможные интересы пользователя гаджета к теме экстремизма.

«Приложение также ищет информацию о ряде других материалов — от соблюдения поста во время Рамадана до литературы Далай-ламы и музыки японской металлической группы Unholy Grave», — говорится в расследовании.

Отмечается, что в большинстве случаев шпионское приложение удаляли со смартфонов до возврата владельцам, однако некоторые туристы обнаруживали программу на гаджете после прохождения границы. При этом, пишет газета, следящее ПО устанавливают только на те смартфоны, которые работают на операционной системе Android. IPhone на границе только сканируют.

Напомним, весной госсекретарь США Майк Помпео представил доклад Госдепартамента США о ситуации с соблюдением прав человека в мире. Одной из центральных тем доклада Госдепа США стало положение мусульман-уйгуров в автономном районе Синьцзян. Как заявил Майк Помпео, ссылаясь на сведения правозащитных организаций, мусульмане в Китае якобы находятся в безвыходном положении. В ответ Госсовет Китая опубликовал объемный доклад о серьезных нарушениях прав человека в США.