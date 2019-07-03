В Крыму назвали «политической близорукостью» позицию Зеленского о статусе полуострова

Симферополь, 3 июля. Президент Украины Владимир Зеленский пытается угодить и понравиться западным лидерам, заявляя об отказе признавать российский статус Крыма. Об этом заявил вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков.

Ранее на сайте украинского президента был опубликован фрагмент из речи Зеленского, с которой он выступил в Торонто на третьей международной конференции по реформам на Украине (Ukraine Reform Conference). В своем выступлении Зеленский в очередной раз заявил, что Киев не намерен признавать российский статус Крыма.

По мнению Бобкова, подобные заявления продиктованы желанием понравиться западной аудитории. При этом новый президент Украины даже не пытается отстаивать интересы своей страны.

«Зеленский, готовясь к выступлению, в обязательном порядке преследует цель понравиться, вызвать улыбки и угодить аудитории, а не отстоять интересы своей страны. Такое политическое поведение абсолютно деструктивное», — подчеркнул вице-спикер.

Бобков также добавил, что в настоящее время страны Запада начинают признавать Крым российским. При этом Зеленский продолжает проявлять «политическую близорукость», демонстрируя непонимание происходящего, передает РИА Новости.

«Он не понимает суть происходящего. На сегодня Крым уже даже мировым сообществом если не полностью в юридическом плане, то с точки зрения понимания происходящего признан частью Российской Федерации», — отметил вице-спикер.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проводились и в других странах. При этом глава государства отмечал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».