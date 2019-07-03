Рада запретит украинцам сквернословить

Киев, 3 июля. Рада зарегистрировала законопроект о противодействии сквернословию. Автором инициативы стала депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец.

Согласно документу, под нецензурной бранью или сквернословием предлагается понимать «ненормативную брань, перечень слов и выражений, который утверждается кабинетом министров Украины». Предлагается считать нецензурным слово даже при изменении одной любой буквы.

Наказание за нецензурную лексику или «оскорбительное приставание к гражданам» в эфире ТВ, других СМИ, при публичных выступлениях или в Сети составит от 680 до 1275 гривен. Штраф может быть заменен на общественные работы сроком от 40 до 60 часов или исправительные работы в течение одного или двух месяцев с отчислением 20% заработка. В качестве третьей альтернативы предлагается административный арест на 15 суток, уточняет местный телеканал 112.ua.

Напомним, в апреле этого года Рада приняла закон об исключительности украинского языка. Он получил статус государственного. Теперь в органах госвласти и местного самоуправления, больницах и учебных заведениях можно использовать только его.