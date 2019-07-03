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Спикер Рады потребовал от силовиков данные о месте проживания Шария и Клюева

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Спикер Рады потребовал от силовиков данные о месте проживания Шария и Клюева

Киев, 3 июля. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий потребовал от силовых ведомств предоставить информацию о месте проживания экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала Шария и Клюева кандидатами в депутаты Рады. За утверждение Шария в качестве кандидата на выборах в Раду проголосовали большинство членов ЦИК. Решение было принято в рамках соответствующего постановления суда. Прежде Шарюя и Клюеву было отказано в регистрации кандидатами, так как они не проживали на территории Украины последние пять лет, что является обязательным условием для регистрации на выборы.

Парубий назвал регистрацию Шария и Клюва в качестве кандидатов на выборы в Раду «грубым нарушением закона и справедливости». Спикер парламента призвал ЦИК пересмотреть решение о регистрации их кандидатами на выборы.

«Как глава Верховной рады обращаюсь с запросом к генеральной прокуратуре, службе безопасности, госпогранслужбе с требованием немедленно предоставить ведомости о нахождении этих лиц на территории Украины», — заявил Парубий на заседании Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский в мае текущего года подписал указ о досрочных выборах в Раду. Выборы в украинский парламент назначены на 21 июля.

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Автор: Софья Куликова
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