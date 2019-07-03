Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД

Москва, 3 июля. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Приостановить действие Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в подписанном главой государства федеральном законе.

В документе указано, что решение о возобновлении Россией действия ДРСМД принимается президентом.

Путин подписал документ в среду, он вступает в силу со дня подписания.

Напомним, в прошлом году американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД, поскольку Москва якобы нарушает соглашение. В то же время министерство иностранных дел России неоднократно уличало американскую сторону в нарушении условий соглашения.

В начале февраля США объявили о приостановке своего участия в соглашение, чуть позже российский лидер принял аналогичное решение — Москва также приостановила свое участие в ДРСМД. Путин подчеркнул, что российская сторона не должна и не станет втягиваться в гонку вооружений.