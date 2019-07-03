Зачем Климкин обвинил Зеленского в отсутствии видения внешней политики

Старая власть пытается заставить Киев оправдаться за мягкость своей позиции. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Обвинения Климкина

У президента Украины Владимира Зеленского нет видения внешней политики. С таким заявлением выступил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

«Во внешней политике нам надо и видение, и структурированный процесс. Сегодня никакого порядка нет — ни хорошего, ни плохого. Нет в принципе внешней политики. Возможно, она появится. Возможно, кто-то мешает. Я мешаю? Ну, с завтрашнего дня я буду в отпуске. Нет проблем», — заявил Климкин.

Ранее Зеленский призвал украинского премьер-министра Владимира Гройсмана привлечь к дисциплинарной ответственности Павла Климкина за неподчинение президенту.

Оправдаться за мягкость

Как отметил Иван Скориков, уходящая власть продолжает ставить палки в колеса Зеленскому, наивно полагая, что это сыграет на настроениях националистически настроенного электората. Однако рейтинг партии Зеленского только растет после каждого их телодвижения или заявления. Поэтому лучшими агитаторами за «Слугу народа» являются вовсе не члены команды президента, а Петр Порошенко, Андрей Парубий, Климкин и другие спикеры старого режима.

«Климкин верно подметил, что, по сути, у Зеленского сейчас нет никакого «видения внешней политики». Команда Зеленского в последние недели действительно избрала тактику тишины, чтобы не раскалывать собственный электорат. Сам Зеленский и его соратники уже наделали глупых ошибок в попытках понравиться всем, чем пользуются их конкуренты как на юго-восточном электоральном поле, так и на западно-украинском», — пояснил Иван Скориков.

Эксперт напомнил, Зеленский в своей инаугурационной речи, как голубь мира, заявил о готовности протянуть руку Донбассу. Напомнил и то, что во время президентской кампании в многочисленных интервью Зеленский даже заявлял о необходимости внеблокового статуса Украины, о прекращении тотальной украинизации, о готовности говорить с Владимиром Путиным. Его кино-президент Василий Голобородько (персонаж в сериале «Слуга народа»), которого инфантильные украинские избиратели восприняли как авансовый прототип реального президента, даже послал куда подальше МВФ.

«Однако во время своих поездок в Европу новоизбранный президент Украины продолжил слово в слово риторику предшественника Порошенко о безальтернативности в НАТО и необходимости санкционного давления на Россию и о приверженности политики займов у МВФ. Все это не осталось незамеченным и посеяло сомнения в выборе, прежде всего, у русскоязычного юго-восточного избирателя. Поэтому сейчас у Зеленского решили больше не делать столь громких заявлений», — добавил Иван Скориков.

По мнению эксперта, на фоне этой тишины агонизирующие политики уходящего режима делают провокации, подобные ответу Климкина на ноту РФ о пленных украинских моряках. Делается это для того, чтобы заставить команду Зеленского оправдываться за мягкость позиции, считает политолог.