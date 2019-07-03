Соловьев прокомментировал выступление Зеленского в Торонто на украинском языке

Москва, 3 июля. Телеведущий и журналист Владимир Соловьев назвал украинский и английский языки чужими для шестого президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер вызвал смех в зале во время выступления на конференции в Торонто.

Ведущий политических ток-шоу Соловьев отметил, что для Зеленского украинский и английский язык — чужие. По его мнению, глава Украины «боится говорить на родном языке», русском, несмотря на то, что страх не мешал ему во время киносъемок или избирательной кампании.

«На родном для него русском говорить боится. Зато во время съемок и выступлений не боялся, и во время избирательной кампании не боялся», — написал Соловьев в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, Зеленский начал выступление в Торонто на английском, однако практически моментально перешел на украинский язык.

Выступая на конференции по реформам на Украине, Зеленский сказал несколько слов по-английски, после чего неловко пошутил и перешел на украинский.

«Привет, дорогой премьер-министр, дорогие друзья, дамы и господа. Это все. Теперь на украинском», — сказал Зеленский, вызвав смех гостей в зале.

Визит украинского президента в Канаду проходит в течение трех дней — с 1 по 3 июля. Во время рабочей поездки Зеленский провел встречу с главой правительства Канады Джастином Трюдо, руководителем МИД Христей Фриланд, а также членами канадского парламента и представителями бизнес-кругов.