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Эксперт посоветовал российским туристам безопасные курорты вместо Туниса

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Эксперт посоветовал российским туристам безопасные курорты вместо Туниса

Москва, 3 июля. Главред портала об отдыхе turizm.ru Алексей Песков посоветовал российским туристам безопасные курорты, которые могут заменить Тунис.

В последние годы туристам неоднократно напоминали о риске, на который они идут, отправляясь на отдых в Тунис. Только за последнюю неделю столица страны ни единожды подвергалась терактам, которые произошли в местах массового скопления людей.

Эксперт отметил, что взрывы устраивают местные террористы, которые таким образом хотят повлиять на ситуацию в стране. Песков заметил, что именно туристы являются основным объектом терактов.

Главный редактор портала о туризме подчеркнул, что давать рекомендации о посещении страны — не в его компетенции. Решение принимает МИД, который располагает полным объемом информации об обстановке на территории того или иного государства. Однако он может посоветовать более безопасные направления, которые послужат альтернативой курортам Туниса.

Для семейного отдыха он рекомендовал российский юг.

«Тунис, с точки зрения моря, легко заменяем нашими курортами Азовского моря и Анапой, где море мелкое, с водорослями, теплое и хорошее для детей», — отметил он.

Эксперт посоветовал российским туристам безопасные курорты вместо Туниса

А вот любителям не только поваляться на пляже, но и поучаствовать в дегустации вин Песков предложил отпуск в Греции.

«Для тех, кто едет «откушать» вина и пожить в теплых отелях, подойдет Греция», — констатировал он.

Эксперт убежден, что в первую очередь переманивать напуганных небезопасным Тунисом туристов будет Турция, пишет «Слово и дело».

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Автор: Катерина Иванова
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