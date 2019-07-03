Работник «фермы подписей» рассказал, как подделывали листы за Любовь Соболь

Один из задержанных «рисовальщиков» подписей в поддержку кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, как попал на политическую подработку и почему решил подделывать «автографы» избирателей за сторонницу Навального.

Политический скандал с Соболь

«Юрист» так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь стала участницей политического скандала после того, как полиция обнаружила подпольную фабрику по подготовке подписей избирателей на съемной квартире, находящейся на Шелепихинской набережной в Пресненском районе. Сотрудники правоохранительных органов прибыли по жалобе от законного представителя собственника, сдаваемого в аренду жилья. Москвичу показались странными, находившиеся в квартире личности.

В ходе проверки сообщения выяснилось, что трое квартирантов являются «рисовальщиками» подписей за кандидата в депутаты Мосгордумы Соболь и других политиков, участвующих в избирательной кампании в столичный парламент. Об этом свидетельствовали разбросанные подписные листы и агитационные материалы. Видеозапись осмотра квартиры полицией была публикована позднее представителем собственника жилья в группе «Пресненская. Пресня» социальной сети «Вконтакте».

Согласно официальным данным ГУ МВД Москвы, из жилья была изъята вся документация, подозреваемые в фальсификации «автографов» задержаны и допрашиваются. Проводится тщательная проверка.

Инцидент с подделкой подписей «рисовальщиками» Любови Соболь вызвал широкий общественный резонанс. О ситуации в Москве писали многочисленные СМИ, а представители журналистского сообщества и вовсе потребовали снять с выборов сторонницу Навального.

Раскаявшийся «рисовальщик» подписей

Один из задержанных «рисовальщиков», в интервью Федеральному агентству новостей представившийся Павлом, рассказал, каким образом он ступил на скользкую дорожку фальсификации общественного мнения, и почему решил подделывать подписи за Любовь Соболь.

Павел решил обратиться к журналистам ФАН за защитой, так как сегодня это одно из немногих изданий, которое честно освещает московскую избирательную кампанию и не боится выкладывать компромат на Соболь.

«Сейчас у меня большие проблемы. Мое лицо засветилось в огромном количестве СМИ, меня вызывают на допросы полицейские. И все очень серьезно, а не так, как мне обещали, когда я соглашался на эту подработку. Поэтому либо я сейчас расскажу правду журналистам, либо мне такое могут пришить те же полицейские, что я просто сяду на пару лет. А я так не хочу», — рассказал собеседник издания.

Сотрудница ФБК обещала простую работу

По словам Павла, в незаконную политическую деятельность он попал при содействии Ольги Ключниковой, которая изначально казалась обычным организатором, но позднее выяснилось, что она работает вместе с ФБК, Навальным и Соболь.

«Пока не попал в полицию, думал, что она просто организатор частный. Нанятый со стороны. Но позднее сотрудники из центра «Э» показали ее фото вместе с другими сотрудниками ФБК Навального. Эта девушка — Ольга Ключникова. Она работает в ФБК и, кажется, на Соболь лично. Все время дерганная была и за телефоны бесконечно хваталась», — вспомнил Павел.

Именно Ольга администрировала процесс подделки подписей, рассказал собеседник. Она обещала легкую работу без каких-либо проблем. Полиция не должна была беспокоить из-за страха стать участником политического скандала. Мэрии такие происшествия не нужны. Обещали административку — это максимум.

По ее словам, нужно было заполнять по 40 листов в день на троих за одну смену, а свободное время отдавалось на откуп. Можно было просто сидеть или пить пиво. Заботливая сотрудница ФБК даже обещала принести игровую приставку.

«Мы в квартире сидели. Сначала четыре человека было, потом три. Две тысячи рублей за смену получали. Работали с семи вечера до семи утра. Но нам заплатили только за два дня. В общем, мы успели отработать только три дня, на четвертый пришла полиция», — рассказал респондент ФАН.

Бросили на произвол судьбы

Однако ситуация обернулась более серьезными последствиями, и административным делом тут уже не обойдется. Из-за обмана сотрудницы ФБК у молодого человека, введенного в заблуждение, есть высокий шанс испортить себе жизнь реальным сроком по статье Уголовного кодекса.

«Сейчас мне чуть ли не экстремизм не шьют. При этом ни Ольга, ни кто-то из ее помощников даже на связь не вышли. Телефоны теперь недоступны. Скорее всего, просто выключены либо я в черном списке. Они меня просто бросили на растерзание нашей любимой системе. Свои проблемы они сделали моими личными проблемами. Я раньше уже работал на разных акциях и массовках, там обычно поддерживали все друг друга. Тут и меня, и ребят, которые со мной сидели, просто кинули. Я понимаю, что если меня захотят упечь за решетку, то никакая Соболь с пикетами на Петровку не выйдет», — выразил уверенность Павел.

Собеседник издания заявил, что в тайной квартире они подготавливали подписные листы за протеже Навального — Любовь Соболь и Ивана Жданова.

«Видео видели? Думаете мы за Собянина в этом помещении рисовали? Мы рисовали за Любовь Соболь и немного, в первую смену, за Ивана Жданова. Но сразу скажу, изначально мы догадывались, что это правонарушение, но нам так все подали, что это не казалось каким-то преступлением. Думали, что заполняли тестовые листы для волонтеров, для проверки. Оказалось, что настоящие. При этом Ольга говорила, что ничего предрассудительного в том, чтобы воевать с властями таким способом, она не видит. Все ведь так делают», — откровенно заявил Павел.

Мощный конвейер Соболь

Несмотря на то, что в квартире находилось всего 3-4 человека, сотрудница ФБК смогла организовать мощный фальсификационный конвейер. В день квартиранты готовили около 200 подписей, а за четыре дня вышло более 600 «автографов». По словам Павла, эти цифры верны для его команды, так как были и другие смены, которые тоже готовили подписные листы, в том числе для других кандидатов. За кого именно, неизвестно. Да Павел и не интересовался, ведь он пришел просто заработать денег в непростые времена.

По словам собеседника ФАН, больше на такую работу он не согласится. Это незаконно и вполне может привести к уголовному наказанию.

«До этого даже не предполагал, что такое запрещено, больше никогда на такое не подпишусь. И другим не советую. Люди, вас просто подставят, как меня. Это не стоит пары тысяч в день», — подытожил Павел.

Напомним, обнаруженный штаб по подделке подписей Любови Соболь был не единственным. Другие оппозиционные политики, участвующие в выборах, также прибегали к незаконным политическим методам и фальсифицировали народную поддержку. Так, кандидат в депутаты Мосгордумы Александра Босых ранее обратился в полицию с заявлением после того, как его команда обнаружила тайный «цех по штамповке автографов» за Илью Яшина и Дмитрия Гудкова в одной из московских квартир.