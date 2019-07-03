Семья Началовой пригрозила судом зарабатывающим на ее смерти мошенникам

Москва, 3 июля. Семья покойной певицы Юлии Началовой пригрозила судебным разбирательством всем, кто продает землю с могилы артистки или иным способом пытается нажиться на трагическом событии. Об этом заявила пиар-директор исполнительницы Анна Исаева.

Спустя время после похорон певицы на Троекуровском кладбище стали происходить странные вещи — люди «заряжают» кремы и воду, рассчитывая, что эти субстанции станут чудодейственными, используют землю с ее могилы в оккультных целях: фанаты «лечатся», добавляя ее в чай и суп.

По словам Исаевой, «самолечением» дело не заканчивается — нашлись мошенники, которые устраивают туристические панихиды, паломнические туры, торгуют землей с могилы Началовой и даже продают в Интернете свои услуги, эксплуатируя имя известной исполнительницы.

Пиар-директор от имени родных артистки пообещала обращаться в суд, чтобы бороться с желающими заработать на трагическом событии, произошедшем в семье Началовой.

«Предупреждаю — не играйте с огнем! Я, ее семья и наследники не будем молчать. Суды неизбежны», — написала Исаева в социальной сети Instagram.

Она уточнила, что родные Началовой не собираются ставить охрану на могиле певицы, а также запрещать фанатам приходить к захоронению и оставлять там цветы.

«Последнее, лично от меня на моей личной странице — я обещаю оторвать голову любому, кто в своей бесчеловечности перейдет человеческие и духовные границы! Бойтесь!» — заключила Исаева.

Как напоминает телеканал «360», Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Как впоследствии рассказал отец певицы, у нее произошло заражение крови и не выдержало сердце, пишет «Царьград».

Похороны исполнительницы прошли 21 марта на на Троекуровском кладбище в Москве. Работники кладбища впоследствии сообщили, что крест, установленный на могиле певицы, якобы начал мироточить. Необычное явление Федеральному агентству новостей иронически прокомментировал известный скандальный писатель Александр Никонов, автор книги «Опиум для народа. Религия как глобальный бизнес-проект».

Ранее журналист Денис Сорокин, друживший с покойной певицей, отреагировал на массовое помешательство людей, продающих автобусные туры на ее могилу. Как пишет «Газета.ru», он назвал происходящее безумием, произволом и грабежом.

Подобное мнение высказал в комментарии ФАН и продюсер фильма о российской певице Андрей Загорский, который назвал туры к могиле певицы на Троекуровском кладбище мракобесием.