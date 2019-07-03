Экс-депутат Рады рассказал о последствиях гендерных реформ на Украине на деньги Канады

Канада выделит Украине 25 миллионов канадских долларов на проведение демографических реформ, в том числе на реализацию инклюзивных и учитывающих гендерные аспекты преобразований. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко объяснил, что это значит.

О выделении средств «на улучшение жизни украинцев» сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Однако бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, проработавший в двух созывах украинского парламента, считает, что такая помощь не пойдет на пользу ни Украине, ни любой другой стране.

«Что такое инклюзивные и гендерные реформы в понимании Запада? Мягко говоря, это финансирование развития ЛГБТ-движения. И мне очень стыдно, что на Украине такой президент, который ратует за гомосексуализм и прочие нетрадиционные гендерные проявления. Отход от традиционных семейных ценностей уничтожит наше общество. Хотя, с другой стороны, тут нечему удивляться, ведь Зеленский, как и его предшественник, продолжает выполнять поставленную перед ними задачу по уничтожению Украины», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Алексей Журавко.

По мнению украинского политика, канадские доллары будут направлены на окончательную деморализацию украинцев, а не на улучшение их жизни, как заявил Трюдо.

«Сначала нацистские марши, потом гей-парады, а дальше что? Дальше нет будущего… Заокеанским партнерам Украины выгодно превращать нас в дурное стадо, на это они не жалеют денег. И украинские власти с радостью будут делать то, что им говорят, потому что им за это платят. Конечно, никто не сомневается, что добрая часть выделяемых 25 миллионов канадских долларов осядет в карманах украинских чиновников. Но им все-таки нужно будет отчитываться перед кураторами, насколько толерантным к ЛГБТ стало украинское общество, сколько новых однополых пар появилось и так далее. Поэтому шаги по убийству традиционных семейных ценностей Киев будет предпринимать реальные. А экономить станет на мелочах, чтобы копеечку для себя оставить. Но суть от этого не меняется — сначала всеохватывающая гей-пропаганда, а потом бесславный конец. Мы знаем, кого за это благодарить», — возмутился Алексей Журавко.

Он добавил, что будущее страны, о развитии демократии в которой озаботились за океаном, может быть радужным, но не смешным, несмотря на юмориста у руля.