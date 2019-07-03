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«Одноклассники» откроют сбор средств пострадавшим от наводнения в Иркутской области

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«Одноклассники» откроют сбор средств пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Москва, 3 июля. Социальная сети «Одноклассники» и «Общественное телевидение России» запустят онлайн-марафон по сбору средств пострадавшим от наводнения в Иркутской области.  

В студии программы «ОТРажения» соберутся юристы, психологи и спасатели, которые расскажут о том, что нужно делать во время стихийного бедствия. Зрители во время эфира передачи также узнают о пострадавших при наводнении в Иркутской области семьям и как помочь им.

Пользователям «Одноклассников» предлагают пожертвовать средства. Деньги можно будет направить с помощью кнопки «Поддержать», которая будет доступна на странице группы «ОТР» во время трансляции передачи, и сервиса Donation Alerts

Трансляция пройдет в четверг в группе «ОТР» в соцсети «Одноклассники» с 13.00 до 15.00 и с 18.00 до 21.00 по московскому времени.

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Автор: Данила Копп
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