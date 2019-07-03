Климкин пожаловался, что Зеленский не общался с ним после инаугурации

Киев, 3 июля. Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президент страны Владимир Зеленский не общался с ним после инаугурации. По словам министра, он пытался дозвониться главе государства, но тщетно.

«Я пытался — звонил в приемную, хотел поделиться идеями относительно визита президента во Францию и Германию. Я уверен, что я что-то понимаю в этом», — пожаловался глава дипломатического ведомства в интервью изданию LIGA.net.

Он в очередной раз заявил, что во время подготовки ноты ответа РФ действовал в рамках министерских полномочий. При этом он назвал реакцию президента эмоциональной, а также добавил, что «не держит обиды».

«Мы действовали в рамках своих полномочий... Конечно, мы собирались проинформировать об этом президента — с соответствующими предложениями МИД. Но только действовать необходимо было оперативно», — попытался оправдаться Климкин.

Он назвал эмоции Зеленского «неожиданными», но заверил, что не таит зла и обиды на президента.

«Нет никакой обиды», — резюмировал он.

Ранее шестой президент Украины Зеленский обратился к главе правительства страны Владимиру Гройсману с просьбой привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности, потому что министр не согласовал с ним ответ на ноту внешнеполитического ведомства РФ по украинским морякам. Руководитель МИД Украины назвал конфликт с президентом «эмоциональной» историей и заявил, что уходит в «политический отпуск».