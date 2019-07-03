СК РФ возбудил дело в отношении помощника прокурора из Северной Осетии

Москва, 3 июля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении старшего помощника прокурора Ардонского района Северной Осетии Сослана Созанова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ.

Созанова подозревают в приготовлении к получению взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он требовал от руководителя одной из коммерческих организаций взятку в размере миллиона рублей за покровительство. В отношении Созанова возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к получению взятки с вымогательством, в крупном размере» и «Злоупотребление должностными полномочиями» УК РФ.

Следователи и сотрудники управления ФСБ провели 14 обысков и 12 выемок по местам работы и жительства Созанова и в ОМВД России по Пригородному району Республики Северная Осетия — Алания. Сообщается, что ранее подозреваемый занимал должность зампрокурора Пригородного района.

В СК РФ рассказали, что при обысках были обнаружены предметы, которые представляют интерес для следствия.

«Предварительная стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности Созанова и его родственников, составляет около 200 миллионов рублей. Следствие в обеспечительных целях будет ходатайствовать о наложении на него ареста», — сообщили в Следственном комитете.

Сейчас Созанов задержан. В отношении него также идет проверка на причастность к совершению других преступлений. Сообщается, что в суде по ходатайству следователя была избрана мера пресечения подозреваемому.