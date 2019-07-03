Климкин назвал три проблемы, от которых зависит существование Украины



Киев, 3 июля. Названы три проблемы, от решения которых зависит существование Украины. Их сформулировал глава украинского МИД Павел Климкин.

К ним министр отнес ситуацию в Донбассе, энергетическая безопасность и экономическая стабильность страны. Климкин уточнил, что к сфере энергетики он относит не только вопрос о транзите российского газа, а решение экономических вопросов крайне важно, потому что «слабая Украина никому не нужна». Однако первостепенной угрозой Климкин считает все-таки положение дел на юго-востоке страны.

По мнению Климкина, все эти вызовы взаимосвязаны, их невозможно решать по отдельности. Чтобы справиться с ними, по его словам, Киев должен «четко продавить» свои интересы на международной арене, а также выработать единую стратегию решения этих вызовов.

«Но я не вижу, чтобы пасьянс сложился — во-первых, не все карты в наших руках, во-вторых, участники игры теперь не всегда нас о происходящем информируют», — подчеркнул он в интервью местным СМИ.

Климкин убежден, что «это и есть мегавызов». Он предупредил, что если Украина отстанется в стороне от активного процесса, то будет обречена просто «исполнять абсолютно чужую повестку дня».

Ранее глава МИД Украины обвинил Европу в предательстве из-за решения восстановить в правах российскую делегацию в ПАСЕ. После того, как на июньской сессии организации члены ассамблеи проголосовали за это, Климкин в своем аккаунте в Facebook предрек Украине очередную «зраду». Он объяснил, что Евросоюз теперь сможет за спиной у Киева договариваться с Россией. И в этом политик также углядел один из главных вызовов для украинских властей.

«Измена Европы – наша боль», — посетовал дипломат.

Запись он снабдил хэштегом «НеЗрадитиУкраину». Тут же он пожаловался, что у Киева нет возможностей для экономических маневров, отмечает телеканал «Царьград».