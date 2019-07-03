Медики назвали первые симптомы рассеянного склероза

Москва, 3 июля. Порядка 2,5 миллионов человек по всему миру страдает от рассеянного склероза. Об этом сообщает Национальный центр биотехнологической информации США.

По данным специалистов, женщины наиболее подвержены данному аутоиммунному заболеванию. У женщин оно выявляется в три раза чаще, чем у мужчин.

Эксперты подчеркивают, что необходимо отличать рассеянный склероз от «старческого склероза», который вообще не является заболеванием. Первые симптомы рассеянного склероза могут проявляться еще в подростковом возрасте. Они являются последствиями разрушения волокон головного и спинного мозга иммунными клетками человека, в результате чего по всему телу нарушается проводимость импульсов.

Первым признаком рассеянного склероза является периодическое онемение конечностей, слабость в теле, а также недомогания и усталость. Кроме того, могут возникать нарушения при мочеиспускании, а также проблемы в интимной сфере.

В результате развития рассеянного склероза в человеческом организме могут происходить необратимые последствия, которые приводят к неполному параличу и нарушению работы органов таза. При этом развитие болезни всегда сопровождается сильными болевыми ощущениями и упадком сил.

В настоящее время ученые не знают точных причин возникновения и развития рассеянного склероза. Однако точно известно, что заболевание может возникать в результате наследственности, вредных привычек, нехватки витамина D, стрессов и плохой экологии.

Чтобы выявить рассеянный склероз, необходимы результаты медицинского обследования с использованием магнитно-резонансной томографии. При этом универсального лечения от рассеянного склероза не существует. Современная медицина способна лишь притормозить процесс развития заболевания, однако для этого пациенту необходимо принимать лекарства на протяжении всей оставшейся жизни, передает Planet Today.