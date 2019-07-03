Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 20 человек

Москва, 3 июля. Жертвами наводнения в Иркутской области стали 20 человек, сообщили в региональных экстренных службах.

На данный момент из-за паводка в Иркутской области без электричества остаются 8,4 тысячи человек. По информации областного правительства, подтоплены 3,4 тысячи домов в Тайшетском, Нижнеудинском и Тулунском районах.

Как сообщили в МЧС, жертвами катаклизма стали 20 человек. Судьба еще 8 остается неизвестной, пишет РИА Новости.

Сильные дожди в Иркутской области вызвали увеличение уровня воды в реках. Режим чрезвычайной ситуации был введен в Чунском, Тулунском, Нижнеудинском, Зиминском, Тайшетском и Куйтунском районах.

В зону бедствия попали более 6,7 тысячи жилых домов. Волонтеры помогают спасателям ликвидировать последствия паводка в регионе.

Электроснабжение уже восстановлено в 46 населенных пунктах из 60. Для пострадавших местных жителей собирают гумпомощь, уже доставлен груз из государственного материального резерва.

Как сообщили в министерстве социального развития, опеки и попечительства области, почти семь тысяч пострадавших уже получили материальную помощь.