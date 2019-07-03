Омбудсмен опровергла слухи о выходе Кокорина из СИЗО

Москва, 3 июля. Осужденного за драку в центре Москвы футболиста «Зенита» Александра Кокорина не выпускали из СИЗО для прохождения курса реабилитации, об этом заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Потяева.

Потяева опровергла распространенные СМИ слухи о том, что якобы Кокорина выпускали из СИЗО для прохождения процедур. Омбудсмен подтвердила, что футболисту действительно назначен курс реабилитации, однако СИЗО он не покидал.

Омбудсмен рассказала, что посетила Кокорина в СИЗО на прошлой неделе, футболист пожаловался на боли в колене. После этого было принято решение отправить Кокорина к врачу. В медучреждение футболиста «Зенита» доставили в сопровождении конвоя.

«После моего ходатайства его отвезли в одну из больниц. Александра обследовали травматолог, невролог, была проведена МРТ, после чего ему прописали реабилитацию», — рассказала Потяева в комментарии News.ru.

Потеява добавила, что решение о прохождении курса реабилитации было принято совместно с руководством ФСИН. Кокорин будет посещать медучреждение до тех пор, пока не определится колония, куда его этапируют.

«Его вывозят для лечения в больницу, затем доставляют обратно в СИЗО», — добавила омбудсмен.

Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова также подтвердила, что ее подзащитный находится в СИЗО. Она рассказала, что посещала Кокорина накануне, во вторник, вечером.

Кокорина приговорили к полутора годам лишения свободы по делу об избиении чиновника и хулиганстве в центре Москвы. В драке участвовали футболист Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл, а также Александр Протасовицкий. По данным следствия, они избили водителя ведущей Первого канала и столичного чиновника. Профессиональные спортсмены находятся в СИЗО с октября 2018 года, мера пресечения в виде заключения под стражу продлевалась несколько раз.

Ранее стало известно, что Кокорин и Мамаев, а также другие фигуранты громкого дела о драках в Москве будут отправлены в одну колонию, если они сами не откажутся.