Россия предоставит ЕАЭС «окно возможностей» в Африке

Москва, 3 июля. Россия активно развивает евразийский вектор внешнеполитического и экономического сотрудничества, в том числе с Африкой. Москва готова предоставить ЕАЭС «окно возможностей» в Африке и предложить странам континента выгодную альтернативу, защитив от неоколониализма Запада.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на парламентской конференции «Россия-Африка», сообщил о подписании меморандума о сотрудничестве ЕАЭС с Африканским союзом. Володин отметил, что Африка является лидером по росту ВВП, «несмотря на глобальные кризисные явления». Спикер нижней палаты российского парламента добавил, что ВВП Африки вырос в два раза за последние 15 лет, несмотря на демографический взрыв.

Володин выделил приоритетные сферы экономического сотрудничества РФ и стран Африки, помимо военно-технической области спикер Госдумы отметил электроэнергетику, машиностроение, внедрение современных информационных технологий и производство удобрений.

Руководитель центра изучения российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки РАН Евгений Корендясов считает, что Африка является стратегическим партнером России в области минерального сырья, в том числе марганца, хлора и еще двух десятков материалов. Эксперт отметил, что РФ и другие страны БРИКС составляют 30% от всего внешнеполитического сотрудничества Африки. Корендясов подчеркнул, что африканский континент также интересен РФ и в политическом плане.

Африка и Россия выступают за расширение влияния развивающихся стран в институтах глобального управления, таких как ООН, Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, ВТО и других. Эксперт добавил, что Запад препятствует сотрудничеству Африки и РФ и увеличению влияния стран Африки в международных институтах. Текущие процессы могут препятствовать продолжению западной политики неоколониализма в Африке.

Володин на конференции призвал защищать «суверенное право африканских государств самим строить свое будущее». Для этого необходимо не допустить возрождения неоколониализма и хищнического отношения к ресурсам континента, подчеркнул Володин.

«Экономические лидеры мировой экономики хотя и меняют свою тактику, но по отношению к Африке у них сохраняется хищнический подход», — заявил Корендясов в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт напомнил, что в Африке не развивается даже первичная обработка добываемого сырья, что могло бы предоставить значительные выгоды африканским странам. Россия готова наладить взаимодействие во многих сферах и не позволить Западу продвигать свои хищнические интересы на континенте. На конференции «Россия-Африка» эти стремления были подтверждены. Кроме того, планируется целый ряд мероприятий, в том числе бизнес-форум «Россия-Африка», который подготовят платформу для будущих переговоров на высшем уровне. Москва ожидает большого импульса в развитии российско-африканских отношений, которые востребованы как для экономики РФ и российских инвесторов, так и для стран Африки.