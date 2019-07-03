В Госдуме поддержали инициативу ГИБДД улучшить правила дорожного движения

Москва, 3 июля. Депутат Государственной думы России Вячеслав Лысаков поддержал инициативу Госавтоинспекции проанализировать правила дорожного движения.

Парламентарий заявил, что правила дорожного движения необходимо пересмотреть и улучшить с учетом нынешних реалий в стране. Он также сравнил правила дорожного движения в России с ПДД в соседних государств. По его словам, в Белоруссии и Украине в ПДД «более глубокий текст».

«Там есть не только обязанности, но и права участников дорожного движения. То, что правила необходимо серьезно перерабатывать — это действительно так», — сказал Лысаков в беседе с iReactor.

Депутат также высказал мнение, что нынешние правила дорожного движения в России устарели. По его мнению, систему необходимо усовершенствовать и сделать в ПДД более четкие формулировки.

«Все должно быть четко определено во избежание неправильного правоприменения», — подчеркнул российский чиновник.

Ранее глава российского ГИБДД Михаил Черников сообщил, что ГИБДД проанализирует правила дорожного движения, а также подумает над их улучшением. Этим займется специально созданная межведомственная рабочая группа.