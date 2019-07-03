Сирия призвала ООН принять меры против Израиля, хвастающегося новыми актами агрессии

Представители МИД Сирии вновь обратились к ООН с требованием принять меры в отношении Израиля, продолжающего осуществлять акты военной агрессии против арабской республики и ее граждан. Но последует ли какая-то реакция со стороны крупнейшей международной организации? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

В ночь на первое июля самолеты ВВС Израиля, опять использовав как плацдарм ливанское небо, нанесли ракетный удар по предместьям Дамаска и Хомса. Согласно сведениям SANA, в ходе авианалета были убиты четыре местных жителя, и в том числе ребенок, еще по меньшей мере 21 человек был ранен. Также причинен материальный урон ряду жилых домов.

Во внешнеполитическом ведомстве САР заметили, что если раньше Тель-Авив в основном скрывал свои подобные атаки, то в последнее время власти еврейского государства, наоборот, даже стали бравировать этими агрессивными противоправными действиями.

«Это нападение является одним из эпизодов из серии многочисленных атак против сирийского суверенитета. Ими израильские чиновники стали публично хвастаться. В своей привычной нахальной манере они выражают готовность продолжать удары, бросая вызов ООН, ее резолюциям и Уставу», — отметили в своем письме представители сирийского министерства иностранных дел.

Кроме того, они обратили внимание, что данный налет был нацелен также на затягивание военной фазы сирийского конфликта и стимулирование уровня боевого духа в рядах вооруженных антиправительственных группировок, действующих преимущественно в Идлибе.

В заключение сирийские дипломаты добавили, что регулярная агрессия Израиля возможна во многом благодаря всесторонней поддержке США и некоторых других стран, входящих в СБ ООН. Это они установили «гробовую тишину» в Совбезе по поводу систематических бомбардировок ВВС ЦАХАЛ по Сирии.

Соответственно, Дамаск в очередной раз попросил руководство международной организации взять ответственность за обеспечение безопасности и принять действенные меры для пресечения повторных нападений Израиля.

Независимый журналист и политолог Александр Асафов уверен, однако, что никаких качественных усилий, направленных на исправление сложившейся ситуации, ООН не сделает. Очевидно, что новое обращение МИД САР, как и множество подобных до этого, будет проигнорировано, подчеркнул он в интервью корреспонденту ФАН.

«Я думаю, что традиционно никаких ответов со стороны ООН не последует. Израиль же все эпизоды агрессии как всегда будет объяснять в духе своей антииранской логики. На официальном уровне он продолжить сохранять в своих высказываниях пассажи о якобы широких возможностях противодействия российским С-300. На самом же деле за этим бахвальством, как мне кажется, скрывается растерянность и страх. Это, в частности, связано с тяжелой внешнеполитической ситуацией в регионе и с заявлением президента Ирана Хасана Роухани о том, что срок существования еврейского государства может быть сокращен до получаса», — пояснил эксперт.

Поэтому сейчас путем почти хаотичных ударов по территории Сирии Тель-Авив как будто предупредительно размахивает кулаками, показывая Тегерану, что готов и способен сражаться в случае необходимости. На самом же деле с его стороны это, конечно, не призыв к бою, а отчаянная попытка защититься.