Папа Римский выразил соболезнования семьям погибших российских подводников

Ватикан, 3 июля. Папа Римский Франциск выразил соболезнования семьям российских подводников, которые погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море. Об этом сообщил официальный представитель Святого престола Алессандро Джизотти.

По его словам, папе Франциску сообщили о трагедии с российскими подводниками.

«Он (Папа Римский. — Прим. ред.) выражает свою скорбь и свою близость семьям жертв и всем, кого затронула эта беда», — отметил Джизотти, передает РИА Новости.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны окажет всю необходимую помощь семьям погибших. По его словам, моряки проводили важные исследования по изучению гидросферы, когда произошло ЧП.

Напомним, российское оборонное ведомство сообщило, что 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате в территориальных водах России произошло возгорание. Погибли 14 моряков-подводников. По факту пожара ведется расследование. Им руководит главнокомандующий ВМФ.

Президент РФ Владимир Путин поручил Сергею Шойгу выехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП, а также оказать помощь семьям погибших моряков.