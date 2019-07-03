Москва, 3 июля. Предложение России в адрес Украины относительно украинских моряков остается в силе, нового ответа на этот счет от Киева не поступало, заявил дипломатический источник.

В Москве заявили, что РФ ожидает прагматичного подхода Киева по украинским морякам. Источник в дипломатических кругах уточнил, что нота, озвученная министерством иностранных дел РФ, остается в силе, Москва позицию по вопросу освобождения украинских моряков не меняла. Он подчеркнул, что «перебранка между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД страны Павлом Климкиным» — это все, что Москва знает об ответе Киева по этому поводу. Как пишет РИА Новости, он добавил, что Москва настроена решить вопрос с украинскими военнослужащими.

«Мы настроены решать эти вопросы и ожидаем прагматичного подхода со стороны Украины», — резюмировал он.

Ранее министерство иностранных дел России направило ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве. Дипломаты обратили внимание коллег на имеющиеся в российском уголовно-процессуальном законодательстве возможности, чтобы помочь морякам, арестованным за нарушение границы. Реализуя эти меры, Киев мог добиться освобождения своих граждан.

При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил, что не согласен с позицией Москвы. Он потребовал чтобы Москва немедленно и безусловно выполнила решение Международного трибунала и освободила 24 украинских моряка и три корабля. При этом Климкин не согласовал ответ ведомства с президентом Украины Владимиром Зеленским.

25 ноября 2018 года три корабля ВМСУ — «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» — попытались незаконно пересечь государственную границу России и попасть в российские территориальные воды, несмотря на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров Черноморского флота и сотрудников погранслужбы ФСБ остановиться.

В итоге суда были доставлены в Керчь, а несколько моряков были ранены во время задержания и отправлены в больницу. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает. По факту нарушения российской госграницы было возбуждено уголовное дело.