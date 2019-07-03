Нидерланды оказались перед непростой дилеммой после переговоров Путина и Рютте по MH17

Президент России Владимир Путин в ходе саммита G20 коротко обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте крушение на Украине малайзийского Boeing-777, выполнявшего рейс MH17. Эту информацию, ранее распространенную голландский стороной, подтвердили в Кремле.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы Александра Шерина, эта беседа была нужна в первую очередь Нидерландам, но вот готовы ли они воспринять правдивую информацию, которую предоставляет им Россия, покажет время.

Факт беседы Путина с Рютте подтвердил на брифинге для журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Могу подтвердить эту беседу, это было очень краткое общение на ногах, в кулуарах», — сказал Песков, по словам которого, в ходе этого общения был затронут вопрос позиции президента РФ и российской стороны.

«Она [позиция РФ] предельно понятна, она последовательна и, конечно, зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия Российской Федерации, — подчеркнул представитель Кремля. — Такие тезисы постоянно на различных уровнях доводятся до наших визави в Нидерландах и в других странах».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в комментарии Федерального агентству новостей отметил, что подобная беседа была гораздо больше нужна Нидерландам, чем России.

«Этого разговора должна была жаждать именно нидерландская сторона, именно они должны были просить пообщаться на эту тему, — отметил Шерин. — До этого они отделывались пустыми заявлениями, как правило, однобокими. Но теперь президент России подтвердил позицию нашей страны, которая основана на документальных доказательствах. У нас есть неопровержимые подтверждения того, что мы не имеем никакого отношения к этому трагическому происшествию».

Неприемлемо, что в адрес нашей страны постоянно звучат бездоказательные обвинения в якобы «причастности» к крушению малайзийского лайнера, в то время как Россия даже не допущена к расследованию этой трагедии, отметил депутат Госдумы.

«Россию просто устранили и отказывались слушать, а нидерландская сторона даже не искала возможностей встретиться и объясниться. Это, я считаю, ненормально, — подчеркнул парламентарий. — Так что то, что произошло на саммите G20, — это хорошо и правильно. Уверен, теперь им можно будет в закрытом режиме предъявить факты, подтверждающие позицию России. Думаю, у наших специалистов есть неопровержимые доказательства относительно того, кто на самом деле причастен к этой трагедии».

Однако теперь Нидерланды оказались перед непростой дилеммой, считает первый зампред комитета Госдумы.

«Весь вопрос в том, нужна ли нидерландской стороне правда. Да, у руководства Нидерландов есть святая обязанность перед родственниками погибших докопаться до истины. Другой вопрос, захотят ли они действительно докапываться до этой истины, или предпочтут о ней не знать. На этот вопрос должна дать ответ сама нидерландская сторона», — отметил Шерин.

По мнению депутата Госдумы, на фоне антироссийских настроений в Европе правда об истинных виновниках крушения Boeing-777 становится все более неудобной для Запада.

«Удобно ли им будет жить с этой правдой, способны ли они будут спросить с тех, кто действительно виновен, готовы ли они честно посмотреть в глаза родственников погибших? Или им удобнее во всем обвинять Россию, как сейчас модно? Вплоть до того, что, если летом в Европе выпал снег, значит тоже виновата Россия», — с горькой иронией резюмировал Александр Шерин.

Ранее нидерландские СМИ сообщили, что в ходе саммита «Большой двадцатки» премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным крушение на Украине малайзийского Boeing-777, рейс MH17, которое произошло в июле 2014 года, унеся жизни почти трехсот человек. Несмотря на отсутствие доказательств, следствие, занимающееся этой трагедией, склонно винить в произошедшем граждан России, что российская сторона категорически отвергает.