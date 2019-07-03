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Путин рассказал о подготовке к празднованию 75-летия Победы

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Путин рассказал о подготовке к празднованию 75-летия Победы

Москва, 3 июля. Масштабная программа торжеств готовится к 75-летию Победы, которое будет отмечаться в 2020 году, завил президент России Владимир Путин.

Глава государства сообщил, что российская сторона серьезно готовится, чтобы достойно отметить 75-летие Победы. По его словам, будет организована масштабная программа торжеств. Путин рассчитывает, что в этих мероприятиях примут участие «высокие представители многих государств».

Российский лидер также отметил важность сохранения исторической правды о победе над фашизмом.

«Понимаем, сколь важно сохранить историческую правду об этом величайшем событии XX века. Помним о том, какой высокой ценой была достигнута победа, считаем необходимым помнить об этом, не забывать уроки той страшной войны», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам визита в японскую Осаку на саммит «Большой двадцатки», прокомментировал приглашение западных лидеров на 75-летие Победы. Глава государства заявил, что Москва будет рада, если мировые лидеры прибудут в Россию на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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Автор: Данила Копп
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