BMW представила самый технологичный X6 в истории

Берлин, 3 июля. Немецкий автопроизводитель BMW официально представил кроссовер X6 третьего поколения. Автомобиль признан самым технологичным X6 в истории.

Новый кроссовер сменил платформу: CLAR принесла новинке сразу три мощные силовые установки. Базовым версиями названы sDrive 40i и xDrive 40i. Эти модификации получили трехлитровую рядную «шестерку» с турбонаддувом, которая выдает 335 л.с. и 447 Нм крутящего момента. Машине потребует около 5,2 секунды, чтобы разогнаться до 100 километров в час.

X6 M50i представляет собой еще более мощную версию кроссовера. Она оснащена 4,4-литровой «восьмеркой» с двойным турбонаддувом, развивающей 523 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» этот кроссовер совершит за 4,1 секунды. Максимальная его скорость достигает 449 километров в час.

Новый X6 уже признан самым технологичным в истории. Все двигатели работают со стандартным восьмиступенчатым «автоматом». Улучшенную маневренность автомобилю обеспечивают передняя двухрычажная и задняя пятирычажная подвески. Дополнительный пакет Dynamic Handling наделяют кроссовер системой активной стабилизации кренов и «подруливающими» задними колесами.

В салоне автовладельца порадует BMW Live Cockpit с iDrive, который включает 12,3-дюймовый дисплей цифровой «приборки», а также 12,3-дюймовый сенсорный дисплей для мультимедиа.

Цены на новый BMW X6 в версии sDrive 40i стартуют с отметки в 64,3 тысячи долларов (более 4 миллионов рублей). Стоимость более продвинутых xDrive 40i и M50i будет начинаться от 66,6 тысячи и 85,65 тысячи долларов соответственно (около 4,2 миллиона и 5,4 миллиона рублей).

Серийное производство кроссовера наладят на американском заводе BMW в Спартанберге в Южной Каролине.