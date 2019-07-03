Сирия, 3 июля. Блокпост SDF**** подвергся атаке неизвестных в Дейр-эз-Зоре. Один из высокопоставленных членов «Ан-Нусры»*** был ранен при взрыве автомобиля в Идлибе. Под огнем курдов на севере Алеппо пострадали мирные жители, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: столкнулись с боевиками бандгруппы «Лива Аль-Хамза» в Северном Алеппо; обстреливают позиции исламистов в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: предприняло вылазку на позиции САА в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир Аш-Шам»: пережила покушение на одного из своих высокопоставленных главарей на севере провинции Идлиб.

Курды: открыли огонь по городу Мареа в северной части Алеппо; подверглись атаке неизвестных у населенного пункта Мухаймида северо-западнее Дейр-эз-Зора; задержали трех сирийцев в Ракке.

ВС Турции: продолжают обстреливать позиции курдов в районе Тель-Рифата на севере Алеппо; осматривают посты наблюдения на границах «Большого Идлиба».

Провинция Алеппо

В северной части региона не утихают вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками исламистских бандгрупп. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (huseyinbozan), турецкие военные атаковали опорные пункты Отрядов народной самообороны (YPG) у линии разграничения сил сторон в районе населенных пунктов Мараназ, Миликия и Танаб. В свою очередь «Демократические силы Сирии» (SDF) провели артиллерийский обстрел города Мареа, в результате чего были ранены несколько мирных жителей, сообщает интернет-портал Baladi-News.

Тем временем на западе от города Аль-Баб вспыхнули стычки между правительственными силами и джихадистами вооруженной оппозиции. Как передает Twitter-канал (XXVII27), военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) столкнулись с боевиками группировки «Лива Аль-Хамза» вблизи населенного пункта Даглыбаш. О возможных потерях сторон в живой силе или технике пока неизвестно.

Провинция Дейр-эз-Зор

В зонах контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) на северо-западе от Дейр-эз-Зора возобновились вылазки неизвестных. По информации новостного портала Step News Agency, джихадисты атаковали один из контрольно-пропускных пунктов курдов в районе города Мухаймида. О последствиях нападения на данный момент ничего неизвестно. Предполагается, что налетчики принадлежат к числу террористов «Исламского государства», действующих в составе «спящих ячеек».

Между тем боевики террористической группировки совершили вылазку на позиции Сирийской арабской армии (САА) юго-восточнее административного центра региона. Тот же источник сообщает, что террористы напали на один из блокпостов сил САР недалеко от города Аль-Курия. Более подробная информация о результатах развернувшихся столкновений пока уточняется. Напомним, накануне в населенном пункте прошли обыски, в ходе которых удалось задержать несколько человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

В южной части провинции вновь отмечаются перестрелки между правительственными подразделениями и боевиками вооруженной оппозиции. Как передает Twitter-канал (baladinetwork), части Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по расположениям противника в окрестностях населенного пункта Хиш.

Тем временем турецкие военные, прибывшие к границам «Большого Идлиба» в составе последнего военного конвоя, проводят осмотр наблюдательных постов, размещенных на окраинах демилитаризованной зоны, сформированной в рамках российско-турецкого Меморандума от 17 сентября прошлого года. Об этом сообщает военный источник на своей странице в Twitter (XXVII27).

Прогремел взрыв в северной части региона. Согласно сведениям Twitter-канала (Step_Agency), детонировало СВУ, заложенное в автомобиле исламистов в городе Турманин. Транспортное средство принадлежало одному из высокопоставленных членов антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам», под контролем которой находится большая часть территории провинции. В результате детонации бомбы владелец машины получил серьезные ранения. О предполагаемых организаторах взрыва на данный момент ничего неизвестно.

Провинция Ракка

Агентство новостей Al Manar News сообщает о том, что сотрудники курдской «милиции» «Асайиш» вновь приступили к арестам мирных жителей в Ракке. На данный момент известно о задержании как минимум трех гражданских лиц в деревне Сайкол на западном берегу реки Евфрат. Местные активисты полагают, что они попали под арест в рамках принудительной мобилизации. Как известно, насильственная вербовка сирийцев, проводимая курдами, неоднократно становилась одной из основных причин массовых акций протеста. Тем не менее курдские радикалы продолжают ужесточать меры принудительного призыва. Так, недавно для тех, кто уклоняется от службы, было введено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести месяцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)