В Госдуме пообещали незамедлительный ответ кораблям НАТО на провокации в Черном море

Если корабли НАТО, вошедшие в акваторию Черного моря, совершат действия провокационного характера, Россия даст незамедлительный ответ. Об этом Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Под наблюдением

Российские военные внимательно следят за английским эсминцем «Дункан» и фрегатом ВМС Канады «Торонто», которые накануне зашли в акваторию Черного моря. Об этом сообщил национальный центр управления обороной.

Сообщается, что наблюдение ведется с малого противолодочного корабля «Касимов» и сторожевого корабля «Пытливый». Также в назначенных районах проводят дежурство самолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал». Кроме этого, было организовано радиоэлектронное сопровождение.

«Торонто» и «Дунка» являются боевыми кораблями НАТО. Они направляются на Украину, чтобы принять участие в маневрах Sea Breeze 2019. До этого в черноморскую акваторию с той же целью вошел эсминец ВМС Соединенных Штатов «Карни».

Ранее министерство иностранных дел России подчеркнуло, что проведение военных маневров НАТО — опасная идея, к которой в Москве будут относиться «соответствующим образом».

Незамедлительный ответ

Как отметил Юрий Швыткин, вовлечение стран блока НАТО в военные маневры Sea Breeze 2019 являются очередным примером агрессивной политики в отношении Российской Федерации.

«Все это делается для эскалации напряжения вблизи наших границ, осуществляются провокационные действия по отношению к нам. Безусловно, мы проводим мероприятия, которые организуют контроль за действиями этих кораблей Североатлантического альянса. И в случае нарушения наших государственных границ или других провокационных действий мы дадим незамедлительный ответ», — заключил Юрий Швыткин.

Напомним, накануне подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа в Крыму приступили к проверке боевой готовности с привлечением комплексов С-400 и «Панцирь-С».