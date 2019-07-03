Экс-советник Кучмы раскритиковал шутки Зеленского в Канаде

Киев, 3 июля. Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Канаду успел дважды рассмешить своих слушателей. Комментируя произошедшее, политолог и бывший советник экс-главы украинского государства Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что политику «все по приколу».

Так, президент начал выступление на конференции по поддержке реформ на Украине, поприветствовав участников на английском, а затем сразу, отшутившись, перешел на украинский язык.

«Привет. Дорогой премьер-министр (Джастин Трюдо. — Прим. ФАН), дорогие друзья, дамы и господа. Это все. Теперь на украинском», — сказал Зеленский по-английски.

Однако шутки главы государства не понравились экс-советнику Кучмы. Он раскритиковал поведение Зеленского в Канаде и выразил мнение, что глава государства не обладает достаточным уровнем компетенции, о чем свидетельствует его текущая деятельность. Стоит отметить, что шестой президент Украины занял высший административный пост страны совсем недавно — 20 мая.

«Ему все по приколу. Если всю жизнь прожил по приколу, зачем изображать из себя кого-то серьезного? Он в очень многих вопросах как баран в апельсинах», — цитирует политолога НСН.

Эксперт считает, что у Зеленского нет опыта общения с мировыми лидерами, поскольку, по большей части, он всегда был «народным любимцем в сфере политической сатиры».

«Плюс он еще очень зажатый внутренне человек. Поэтому у него есть потребность скрывать всю свою зажатость шутками-прибаутками», — предположил Соскин.

Политолог отметил, что нового президента Украины, как и других политиков, несмотря на их поведение, судят по делам. В пример он привел главу Белого дома Дональда Трампа, который, по словам Соскина, «не очень заморачивается над своим образом», любит комиксы и ведет себя соответствующее. Однако это, считает политолог, не мешает американскому президенту быть серьезной фигурой на международной арене.

«Трамп — мощнейший менеджер, человек, орудующий сотнями миллиардов, управляющий, а Зеленский — это пока муравей. Сомневаюсь, что из него может вырасти что-то большое», — жестко заключил Соскин.

Напомним, конференция в Торонто закончится 3 июля, она стартовала в минувший понедельник. В ходе мероприятия Великобритания уже пообещала в 2020 году выделить на поддержку проводимых Киевом реформ 37 миллионов фунтов стерлингов (47 миллионов долларов). Зеленский также договорился с Трюдо о поставках на Украину оружия из Канады.

В ходе поездки политик провел встречу с канадским премьер-министром, главой МИД Христей Фриланд, членами парламента иностранного государства и представителями бизнеса.

Также президент встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады, поблагодарив их за поддержку. Стоит отметить, что на территории Канады проживают около 1,4 миллиона выходцев из Украины и их потомков, это вторая по численности украинская диаспора в мире.

Ранее Зеленский признался, что премьер Канады был одним из тех, кто вдохновил его пойти в политику.