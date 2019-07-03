Путин отметил важность внедрения передовых технологий для экономики России

Москва, 3 июля. Президент России Владимир Путин отметил важность внедрения передовых технологий в укрепление экономического потенциала российских регионов.

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко зачитал на всероссийском форуме «Производительность 360» приветствие главы государства участникам мероприятия.

В послании президента указано, что форум зарекомендовал себя как «авторитетная и востребованная площадка» для обсуждения ряда проблем, связанных с повышением производительности труда, подготовкой квалифицированных кадров и созданием новых современных рабочих мест.

«Подчеркну: именно повышение производительности труда, широкое внедрение передовых технологий и результатов научных исследований, формирование конкурентоспособных кадров являются ключевыми факторами устойчивого развития предприятий, укрепления экономического потенциала регионов и страны в целом, решения насущных задач социальной сферы», — говорится в приветствии Путина.

Российский лидер выразил уверенность, что всероссийский форум «Производительность 360», который проходит 2-3 июля в Нижнем Новгороде, пройдет в конструктивном ключе, а его рекомендации обязательно воплотятся в реальность, сообщил РИА Новости.

Напомним, форум «Производительность 360» проходит уже во второй раз. В этот раз гостей форума принимает Нижний Новгород. Участниками всероссийского форума стали 600 специалистов из большинства регионов России.