Ху из Янкаускас: вор, гей и самый неизвестный оппозиционер

Глава 1. Мизинец Навального

Константин Янкаускас — самый малоизвестный из всей команды «ОПГ Навального». Впервые в рядах «навальнят» был замечен перед выборами на пост мэра Москвы в 2013 году. Однако фигура его едва ли заметна в тени всех, кто борется за право быть правой рукой Навального. Янкаускас по праву является самым неудачливым и неуверенным в собственных политических амбициях последователем горе-блогера — тот самый непутевый сын, за которого всегда принимают решения родители. Вот и теперь в Мосгордуму Костя идет, потому что Леша приказал.

Глава 2. Нетрадиционный кандидат

А прославился Костя Янкаускас — если вообще применимо в данном случае слово «слава» — не громкими политическими акциями и даже не «расследованиями» в Фонде борьбы с коррупцией. Знаменит Константин стал благодаря своей переписке в социальных сетях. Хакеры Infotrader взломали и опубликовали его личные сообщения. Показательно его общение с другими оппозиционерами — Александром Артемьевым из движения «Солидарность» и журналистом «Дождя» Павлом Гнилорыбовым, из которых возникает подозрение, что Янкаускас — гей. Но ведь это вовсе не плохо, считают в «ОПГ Навального». И ориентация кандидата — далеко не самое печальное в его истории. Ведь даже у самого незаметного оппозиционера есть в биографии криминальные эпизоды.

Глава 3. Коррупционер — борец с коррупцией

Навальный сколько угодно может снимать ролики про коррупцию, но рядом с ним всегда находятся потенциальные герои его видео. По сути, борьба ФБК с коррупцией — это как если бы пчелы боролись против меда. Вслед за директором ФБК Иваном Ждановым, который отучился в вузе на бюджетные полмиллиона рублей, на коррупционный ринг вступает никому не известный Константин Янкаускас.

В 2013 году он был одним из главных функционеров штаба Навального в преддверии выборов мэра Москвы. Вместе с другими соратниками блогера — Владимиром Ашурковым и Николаем Ляскиным — он собирал гражданские пожертвования на избирательную кампанию. В мае 2014 года Янкаускасу было предъявлено обвинение в присвоении народных средств.

Возникает вопрос: а у Навального вообще есть сторонники без криминального фона? По версии следствия, соратники Навального присвоили себе 10 млн рублей. Янкаускас долгое время находился под домашним арестом. А его товарищ по ОПГ Владимир Ашурков и вовсе запросил полит убежище в Великобритании, куда и сбежал при первой возможности.

Глава 4. Оппозиционер — всем глупцам пример

Одна из бредовых инициатив Ильи Яшина нашла поддержку в лице Константина Янкаускаса. Возможно, ради попадания хоть в какие-то новостные сводки зюзинский политик выступил за отмену применения твердых антиобледенительных реагентов. Яшин совместно с Янкаускасом подали заявление в суд. Только вот в чем подвох: в Москве 146 муниципальных образований. И три депутата из трех муниципальных советов возложили на себя право решать за всю Москву — ходить москвичам зимой по нормальному покрытию или по льду. Кстати, всю медийность Яшин снова перетянул на себя. Ну не стоит другим товарищам в кадре красоваться. А он сам рассказывает о якобы вреде, путаясь в понятиях и выдавая свое личное мнение за факты.

Глава 5. Поспешишь — всех вокруг насмешишь

В желании как можно быстрее ввязаться в предвыборную гонку сторонники Навального совсем забыли о законах. А может, и не помнили. Все-таки подавляющее большинство — или недоучки типа Соболь или люди, купившие дипломы юристов, типа Жданова. Выборы в столичную городскую Думу пройдут в сентябре, а значит — предвыборную агитацию можно начинать за 3 месяца, в июне. Некоторые кандидаты не постеснялись нарушить установленные правила и начали вести свою политическую пропаганду досрочно. Навальнисты по программе «умные выборы» выдвинули пять человек: Константина Янкаускаса, Илью Яшина, Владимира Милова, Ивана Жданова и Любовь Соболь.

Они начали сбор пожертвований на свои предвыборные кампании задолго до. Деньги призывают переводить им на электронные счета, для чего разместили на своих страницах в социальных сетях реквизиты банковских карт и электронных кошельков «Яндекс.Деньги» и PayPal. Но закон и правила — не про Навального и его компанию. Пользовательские соглашения и «Яндекс.Деньги», и PayPal имеют несколько однозначных запретов на использование своих систем. В частности, запрещают сбор средств для передачи третьим лицам. Тогда как Соболь откровенно пишет о сборе средств на предвыборную кампанию. Плевать они хотели на правила, а читать какие-то там соглашения — не дело юристов. Главное же кричать про закон на каждом шагу, а вот самим выполнять его совсем не обязательно.

Глава 6. Спекуляции и отсутствие воображения

Политик Янкаускас, который сейчас хочет выдвинуться от 31-го округа, не предложил в своей программе никаких конкретных шагов. Единственное, чем он апеллирует — роддом в Зюзино. Каждый раз, говоря про здание, отмечает, что сам родился там же. Его силами медучреждение не дали закрыть на капитальный ремонт.

Оппозиционер пытается выехать на лошадке «строительной мафии», которая, якобы, хотела завладеть площадью под застройку. Янкаускас оказал жителям медвежью услугу. Теперь роддом попросту не отвечает никаким стандартам.

Портрет Янкаускаса получается бледной карикатурой на прочих друзей Навального. Он такой же горе-борец на местном уровне, как Яшин, такой же коррупционер, как Жданов. Из своего — разве что сомнительная ориентация. Добавить — практически нечего.