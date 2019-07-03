Путин заявил, что Россия заинтересована в развитии сотрудничества со всеми странами

Москва, 3 июля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в успешном сотрудничестве со всеми странами на условиях равноправия и невмешательства. Об этом глава государства заявил в ходе церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств в Москве.

Президент РФ принял верительные грамоты у 18 послов иностранных государств. В ходе церемонии глава государства выразил надежду, что послы будут содействовать развитию отношений между их странами и Россией.

«Надеюсь, что вопросы продвижения политического диалога, экономических, гуманитарных и других связей будут постоянно находиться в поле вашего зрения», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что российская сторона заинтересована в развитии успешного сотрудничества со всеми странами, а также готова оказывать всестороннюю поддержку всем начинаниям послов иностранных государств.

«Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми без исключения государствами на принципах равноправия и учета интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела и неукоснительного соблюдения норм международного права», — отметил президент.

В ходе церемонии верительные грамоты Путину вручили послы из Демократической республики Конго, Сьерра-Леоне, Бразилии, Эфиопии, Белоруссии, Никарагуа, Турции, Хорватии, Киргизии, Намибии, Мавритании, Афганистана, Греции, Южной Кореи, Кипра, Коста-Рики, Сейшельских островов и Ботсваны.