Эксперт объяснил, почему приостановка производства не станет фатальной для «АвтоВАЗа»

Москва, 3 июля. Отечественный концерн «АвтоВАЗ» с 3 июля приостановил производство транспортных средств на тольяттинском и ижевском предприятиях. По данным компании, это связано со срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО «Завод Автокомпонент».

Разногласия по ценовому вопросу на комплектующие стали поводом для приостановки производства. Переговоры по этому поводу ведутся более шести месяцев и до сих пор не дали результата. В российской компании заверили, что делают все возможное для решения возникшей проблемы.

Как считает эксперт Игорь Моржаретто, «АвтоВАЗ» вполне может уйти не небольшие «каникулы», поскольку у дилеров достаточно автомобилей. По словам специалиста, проблема неприятная, но не фатальная.

«Любое автомобильное производство в течение каждого года останавливается два-три раза на технологические паузы для того, чтобы провести регламентные работы на оборудовании, обновить его. Как правило, такие остановки бывают летом и зимой», — передает НСН слова Моржаретто.

Он отметил, что у компании есть задел по числу автомобилей, поэтому небольшой перерыв не отразится на производстве.

При этом эксперт выразил уверенность, что в ближайшие дни поставки будут возобновлены, а предприятия заработают.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» пригласит на работу тысячу инженеров для обновления модельного ряда. Отечественная корпорация за семь лет намерена выпустит восемь новых моделей и провести девять изменений экстерьера автомобилей.