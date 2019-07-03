Двое детей погибли при обстреле террористами провинции Хама в Сирии

Дамаск, 3 июля. Двое детей погибли при обстреле боевиками террористических группировок провинции Хама в Сирии.

Как сообщает гостелевидение страны, две девочки скончались в результате ракетной атаки террористов на деревни на севере сирийской провинции.

Стоит отметить, что незаконные вооруженные бандформирования, базирующиеся на юге провинции Идлиб, регулярно обстреливают населенные пункты, находящиеся на контролируемых сирийским правительством территориях на севере Хамы. Жертвами атак в основном становятся мирные жители.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от террористов. Основные силы организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Ранее стало известно, что террористы обстреляли девять населенных пунктов в провинции Латакия.

1 Организация запрещена на территории РФ.