Кронштадт станет мощным туристическим кластером Петербурга

В России был презентован проект по формированию туристско-рекреационного кластера «Кронштадт. Остров фортов». Подробности – в инфографике Федерального агентства новостей.

Впервые о проекте «Кронштадт. Остров фортов» было заявлено на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума. Масштабный туристско-рекреационный кластер будет включать в себя самый большой в мире музей Военно-Морского Флота, океанариум, дайвинг-центр, ряд гостиниц, марины для яхт и катеров, а также научных и образовательных площадок.

Реализацией проекта займутся министерство обороны России, министерство культуры и частные инвесторы. По данным председателя комитета по развитию туризма Петербурга Евгения Панкевича, за 2018 год Кронштадт посетили 1,5 миллиона человек. Ожидается, что реализация новой программы позволит увеличить численность туристов в Кронштадте до пяти миллионов в год. При этом количество рабочих мест в островном районе Петербурга увеличится более чем на тысячу.

«Один из важных вопросов — это, конечно, развитие Кронштадта, создание там особой туристической зоны, потому что Кронштадт включает в себя интересы города, министерства обороны и бизнеса. Для нас очень важно, чтобы там была создана такая зона, большая инфраструктурная, и имела особый статус», — заявлял на ПМЭФ врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По оценке администрации города, «Кронштадт. Остров фортов» может привлечь до 5 млн туристов в год. Работы по воплощению такого мощного проекта будут проводиться с 2019 по 2023 годы. На эти цели будет выделено порядка 47 млрд рублей.

В рамках проекта будут отреставрированы и станут доступны для туристов и жителей города доселе закрытые крепости-форты «Император Александр I», «Кроншлот», «Император Петр I». Кроме того, в парке появятся образовательные маршруты, посвященные великим сражениям и военачальникам, кораблям и морским специальностям. Совместно с Русским географическим обществом будет разработана тропа, посвященная значимым географическим открытиям.

Повышение туристической привлекательности Кронштадта сопровождается целым комплексом социальных преобразований, многие из которых уже начались. Все это позволит превратить город в мощный туристический кластер Петербурга.