Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Путин поддерживает постоянный контакт с Эрдоганом

60
0 Оставить комментарий

Путин поддерживает постоянный контакт с Эрдоганом

Москва, 3 июля. Президент РФ Владимир Путин заявил о поддержании постоянного контакта с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Партнерство России с Турцией находится на статегическом уровне», — подчеркнул глава РФ.

Напомним, за последние два года Путин и Эрдоган успели провести пять встреч. Последние переговоры прошли на полях саммита G20 в японской Осаке. Тогда стороны затронули, в том числе, и вопрос о проведении новой трехсторонней встречи в формате Россия-Иран-Турция по сирийскому урегулированию.

Эти государства являются странами-гарантами перемирия в САР. Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что именно благодаря усилиям Москвы и Анкары удалось очистить часть территории Сирии от террористов и не допустить нарушения целостности этой страны.

infox - new
Автор: Игорь Федоров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров