Путин поддерживает постоянный контакт с Эрдоганом

Москва, 3 июля. Президент РФ Владимир Путин заявил о поддержании постоянного контакта с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Партнерство России с Турцией находится на статегическом уровне», — подчеркнул глава РФ.

Напомним, за последние два года Путин и Эрдоган успели провести пять встреч. Последние переговоры прошли на полях саммита G20 в японской Осаке. Тогда стороны затронули, в том числе, и вопрос о проведении новой трехсторонней встречи в формате Россия-Иран-Турция по сирийскому урегулированию.

Эти государства являются странами-гарантами перемирия в САР. Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что именно благодаря усилиям Москвы и Анкары удалось очистить часть территории Сирии от террористов и не допустить нарушения целостности этой страны.