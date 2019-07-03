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Путин анонсировал проведение в РФ ряда международных саммитов

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Путин анонсировал проведение в РФ ряда международных саммитов

Москва, 3 июля. Россия в ближайшие полтора года примет целый ряд крупных международных саммитов. Об этом заявил в среду российский лидер Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

«В предстоящий период у нас пройдет целая серия крупных международных мероприятий», — отметил глава РФ.

Он отметил, что РФ приступает к председательству в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а в начале будущего года — в БРИКС.

Кроме того, Путин напомнил, что в начале осени в столице Приморского края пройдет очередной Восточный экономический форум (ВЭФ).

«В качестве почетных гостей ожидаем премьер-министра Индии Нарендру Моди и главу правительства Японии Синдзо Абэ», — сказал Путин.

Также российский президент отдельно выделил предстоящую в начале октября в столице Российскую энергетическую неделю, в ходе которой ожидается обсуждение вопросов обеспечения глобальной энергетической безопасности, всестороннего доступа к энергии, снижение непостоянности цен на мировых рынках.

При этом Путин напомнил, Москва ведет активную по подготовке к впервые организуемому в стране саммиту Россия — Африка, который состоится в конце октября в Сочи.

Глава государства уточнил, что сопредседателем саммита станет президент Египта, действующий президент Африканского союза Абдель Фаттах ас-Сиси.

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Автор: Сергей Петров
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