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Путин принимает верительные грамоты у 18 послов иностранных государств

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Путин принимает верительные грамоты у 18 послов иностранных государств

Москва, 3 июля. Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 18 вновь прибывших послов зарубежных стран. Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Верительные грамоты российскому лидеру вручают послы из Греции, Кипра, Демократической Республики Конго, Сьерра-Леоне, Бразилии, Белоруссии, Никарагуа, Турции, Хорватии, Ботсваны, Киргизии, Намибии, Мавритании, Афганистана, Южной Кореи, Коста-Рики, Сейшельских Островов, Эфиопии.

Последний раз церемония вручения Путину верительных грамот состоялась в прошлом году.

Это мероприятие проходит один раз в несколько месяцев и символизирует официальное начало работы новых послов иностранных государств в России. Как правило, глава государства приветствует новых послов, а затем кратко беседует с ним.

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Автор: Данила Копп
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