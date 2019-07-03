Путин принимает верительные грамоты у 18 послов иностранных государств

Москва, 3 июля. Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 18 вновь прибывших послов зарубежных стран. Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Верительные грамоты российскому лидеру вручают послы из Греции, Кипра, Демократической Республики Конго, Сьерра-Леоне, Бразилии, Белоруссии, Никарагуа, Турции, Хорватии, Ботсваны, Киргизии, Намибии, Мавритании, Афганистана, Южной Кореи, Коста-Рики, Сейшельских Островов, Эфиопии.

Последний раз церемония вручения Путину верительных грамот состоялась в прошлом году.

Это мероприятие проходит один раз в несколько месяцев и символизирует официальное начало работы новых послов иностранных государств в России. Как правило, глава государства приветствует новых послов, а затем кратко беседует с ним.