Путин анонсировал переговоры с Лукашенко в Петербурге

Москва, 3 июля. Президент РФ Владимир Путин анонсировал переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

По словам российского лидера, встреча пройдет в Санкт-Петербурге 18 июля. На повестку будут вынесены интеграционные процессы.

«В этом году проводятся многочисленные мероприятия, посвященные двадцатилетию Союзного государства, и мы настроены на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнерами», — пояснил Путин на церемонии вручения ему верительных грамот в Кремле.

Переговоры с Лукашенко, на которых планируется поднять и эту тему, запланированы в привязке к шестому заседанию форума регионов России и Белоруссии. Оно также состоится в Северной столице.