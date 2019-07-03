Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Путин анонсировал переговоры с Лукашенко в Петербурге

222
0 Оставить комментарий

Путин анонсировал переговоры с Лукашенко в Петербурге

Москва, 3 июля. Президент РФ Владимир Путин анонсировал переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

По словам российского лидера, встреча пройдет в Санкт-Петербурге 18 июля. На повестку будут вынесены интеграционные процессы.

«В этом году проводятся многочисленные мероприятия, посвященные двадцатилетию Союзного государства, и мы настроены на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнерами», — пояснил Путин на церемонии вручения ему верительных грамот в Кремле.

Переговоры с Лукашенко, на которых планируется поднять и эту тему, запланированы в привязке к шестому заседанию форума регионов России и Белоруссии. Оно также состоится в Северной столице.

infox - new
Автор: Игорь Федоров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров