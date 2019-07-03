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Назначена дата внеочередных парламентских выборов в Австрии

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Назначена дата внеочередных парламентских выборов в Австрии

Вена, 3 июля. Досрочные выборы в нижнюю палату парламента Австрии состоятся 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Национального совета Австрии.

По данным пресс-службы, главный комитет Национального совета Австрии назначил внеочередные парламентские выборы на 29 сентября.

27 мая парламент Австрии вынес вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Себастьяном Курцом. Причиной данного шага стало обострение политической ситуации в Австрии, которое последовало после публикации в СМИ видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера Кристиана Штрахе.

28 мая президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправил в отставку кабинет министров во главе с Себастьяном Курцем. 3 июня президент Австрии назначил канцлером Бригитте Бирляйн, которая будет занимать эту должность до проведения внеочередных парламентских выборов.

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Автор: Артем Никулин
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