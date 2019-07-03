Профессиональная БДСМ-госпожа воспитала подростка, обвинившего полицейских в пытках

Как стало известно Федеральному агентству новостей, 38-летняя Олеся К., обвинившая сотрудников 80-го отдела полиции Колпинского района Санкт-Петербурга в пытках ее 17-летнего сына, сделала свою карьеру на профессиональных истязаниях и унижениях.

Женщина является известным в узких кругах фемдом-терапевтом (фемдом — это сокращение английского выражения female domination, означающего «женское доминирование»), регулярно принимает участие в эротических БДСМ-шоу и организовывает закрытые секс-вечеринки для небедных людей со специфическими сексуальными желаниями.

Олеся К., прославившаяся далеко за пределами Российской Федерации под псевдонимом Госпожа Пюр Вивр, имеет фан-клуб с многотысячной аудиторией и собственную «школу рабов», названную в ее честь.

Помимо прочего, мать потерпевшего проводит вебинары, обучение и кастинги для желающих стать так называемыми «нижними» (роль подчиняющегося в сексуальных ролевых играх).

На личной страничке профильных сайтов, посвященных БДСМ-тематике, у Олеси К. выложена целая инструкция для потенциальных «рабов» и любителей унижений.

На просторах Интернета также можно найти порнографические фильмы с крайне откровенными сценами (в том числе и групповыми) с актрисой в главной роли, внешне очень похожей на Госпожу Пюр Вивр.

Поклонники деятельности Олеси К. уже активно обсуждают историю, связанную с ее ребенком, на тематических форумах. Кто-то из любителей БДСМ пишет о неоднозначности репутации Госпожи Пюр Вивр, но обещает подключить свои связи, кого-то и вовсе возбуждает это история, и он требует «наказать полицейских мальчиков». Некоторые члены БДСМ-сообщества утверждают, что слова Олеси К. нужно «делить на шестнадцать» и пишут о «пиаре на костях собственных детей».

Напомним, по словам Олеси К., ее 17-летний сын вечером 28 мая вышел из дома, чтобы приобрести пачку семечек, и направился в магазин «Семья» на набережной Комсомольского канала (Колпино). Сотрудники магазина якобы беспричинно заподозрили подростка в краже, заблокировали двери, вызвали ЧОП и сотрудников правоохранительных органов.

Те забрали подростка в 80-й территориальный отдел полиции и якобы два часа избивали его в участке. Через несколько дней Олеся К. дала интервью «Новой Газете», в котором обвинила полицейских в жестоком избиении, пытках и истязании ее ребенка.

Новость подхватили главные либеральные издания России — «Эхо Москвы», «Дождь» и «Медиазона».

В материале «Избитый полицейскими» подросток в Колпино оказался фигурантом уголовного дела» рассказано, почему подросток далеко не такой «белый и пушистый», каким его представили общественности. По данным журналистов ФАН, юноша вместе с еще тремя приятелями является обвиняемым по уголовному делу, возбужденному по статье 161, часть 2, пункты «а, г» УК РФ («Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия»).

Отметим, что, согласно данным Колпинского районного суда, именно 28 мая судебное заседание было перенесено в связи с неявкой подсудимого. По словам некоторых очевидцев событий, юноша вел себя агрессивно как в самом магазине, так и в отделе полиции. Более того, молодой человек попытался убежать из участка на глазах свидетелей, но попытка была пресечена правоохранителями.

После шумихи и обращения Олеси К. в прессу и надзирающие за полицейскими органы сотрудниками Следственного комитета была проведена доследственная проверка.

Первоначально никаких объективных данных, свидетельствующих о преступлении против школьника, получено не было, однако после истечения сроков проверки в отношении неустановленных сотрудников правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Охранники, задерживавшие юношу в магазине, также попали под уголовное преследование.

Серьезных травм, таких как сотрясение головного мозга, закрытая травма грудной клетки, гематомы спины и ягодиц, молодой человек в реальности не получал. Экспертиза Детской городской больницы говорит о получении ушибов и синяков.