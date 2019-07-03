Минздрав объяснил данные о росте заболеваемости ВИЧ в России

Москва, 3 июля. Увеличение процента россиян, имеющих ВИЧ-инфекцию, не является свидетельством ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Показатель может расти в связи со снижением смертности в результате успешного лечения больных, пояснили в пресс-службе Минздрава РФ.

Ранее сообщалось, что количество российских регионов с эпидемией ВИЧ выросло более чем на 40% за три года. Более 1% жителей 13 субъектов за указанный срок стали носителями вируса иммунодефицита человека, передает РБК со ссылкой на тематический доклад Роспотребнадзора за 2018 год.

В документе «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте» говорится, что в 2015 году таких регионов в Росии было всего девять. Это означает, что к 2018 году число подобных субъектов выросло более чем на 30%, сообщает телеканал «360». Отмечается, что большая часть заболевших ВИЧ в 2018 году относится к экономически активным слоям населения в возрасте от 30 до 50 лет.

По данным за прошедший год, наибольшее распространение ВИЧ получил в Иркутской области. Здесь на 100 тысяч жителей приходится 1814 больных. На втором и третьем местах оказались Свердловская и Кемеровская области. Также в первую пятерку регионов с наибольшим распространением ВИЧ вошли Самарская и Оренбургская области.

Большая часть заболевших ВИЧ заразилась при незащищенном гетеросексуальном контакте. Часто граждане не желают использовать презервативы из-за высокой стоимости этих средств контрацепции. К тому же, многие не предполагают, что могут лично столкнуться с проблемой ВИЧ.

В Минздраве рассказали, что новые случаи заражения ВИЧ приходятся на 20 субъектов РФ. При этом в министерстве уточнили, что с этими регионами ведется индивидуальная работа по предотвращению заражений. Планы противодействия согласуют с губернаторами, сообщает Infox.ru.

Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик РАН Вадим Покровский рассказал, что процент ВИЧ-инфицированных граждан в России продолжит расти, поскольку население страны не увеличивается. По словам эксперта, показатель не снизится, пока новых случаев заражения не станет меньше, чем количество умирающих ВИЧ-инфицированных россиян, сообщает НСН.