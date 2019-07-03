Лавров рассказал о контактах военных РФ и США по Сирии

Москва, 3 июля. Военные России и США поддерживают контакты по Сирии, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсефом Ахмедом аль-Усаймином.

На пресс-конференции по завершении переговоров министр ответил на вопрос, была ли Москва проинформирована Вашингтоном об авиаударе по позициям международной террористической организации «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ) на северо-западе Сирии. Лавров объяснил характер сложившихся рабочих отношений с американскими военными.

«Между военными США и РФ в Сирии налажен так называемый канал деконфликтинга, по которому происходит обмен информацией с целью избежать непредвиденных, непреднамеренных инцидентов», — сказал глава ведомства.

Министр считает, что Вашингтон понимает сохраняющиеся угрозы терроризма на территории Сирии, в особенности на восточном берегу Евфрата. При этом он отметил, что США незаконно оккупируют эту часть страны и осуществляют деятельность, не совсем вписывающуюся в логику борьбы с вооруженными бандформированиями.

Лавров подчеркнул, что борьба с терроризмом должна быть бескомпромиссной — будь то на восточном берегу Евфрата или в Идлибской зоне деэскалации.

«Это все проявление двойных стандартов, мы считаем, что это необходимо исправлять», — констатировал министр.

Напомним, Центральное командование США ранее сообщило, что коалиция нанесла удар по позициям боевиков организации «Аль-Каида», которые заняли позиции на западе провинции Алеппо, в неподконтрольной сирийскому правительству территории Идлибской зоны деэскалации.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Коалиция во главе с США незаконно присутствует в Сирии с 2014 года, действуя без согласия и координации с властями государства и резолюцией СБ ООН. США поддерживают оппозиционные силы под предлогом борьбы с терроризмом, однако за несколько лет присутствия американских войск в регионе не было достигнуто никаких успехов в данном направлении.

1 Организация запрещена на территории РФ.