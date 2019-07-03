Шойгу уточнил звания погибших в Североморске подводников

Москва, 3 июля. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил звания погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Североморске подводников.

Накануне стало известно о пожаре, который произошел на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Североморске во время батиметрических измерений. В трагедии погибли 14 человек.

О произошедшем во вторник вечером было доложено президенту России Владимиру Путину. На встрече с Шойгу глава государства подчеркнул, что экипаж субмарины был высокопрофессиональным. Путин уточнил, что на борту находились капитаны первого ранга и Герои России.

«Семеро из погибших были капитанами первого ранга, а трое — капитанами второго ранга, — констатировал глава военного ведомства. — Двое являлись Героями России».

В среду Шойгу сообщил, что моряки-подводники ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат. Первым из загоревшегося отсека было эвакуировано гражданское лицо — представитель промышленности.

Моряки задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения огня по всему глубоководному аппарату. Подводники до конца боролись за «живучесть корабля», заметил министр обороны.

Путин поручил Шойгу лично прибыть на место трагедии для установления причин произошедшего. Президент добавил, что семьям жертв должна быть оказана помощь.