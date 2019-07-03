Врачи обнаружили у Лолиты необычный недуг

Москва, 3 июля. Врачи выявили у певицы Лолиты Милявской необычный недуг — у певицы практически полностью пропали связки.

Эстрадная певица прошла медицинское обследование в одной из клиник Германии. Специалисты выявили у звезды редкий недуг. Лолита уточнила, что была на приеме «у очень хорошего фониатра», который занимается диагностикой и лечением патологий, из-за которых страдает голос.

«Он меня осмотрел и воскликнул: «У вас же связок практически нет!» — сообщила исполнительница.

Певица выяснила, что связки способны «стираться» из-за постоянных нагрузок. В случае с Лолитой в этом нет ничего удивительного: артистка поет 35 лет подряд на концертах, не используя фонограмму.

О проблемах с голосом Лолита уже сообщала три года назад. Звезда обратила внимание, что у нее возникла внезапная хрипота.

Врачи пояснили, что потеря голоса может быть связана не только с сильными нагрузками, но и нервами. Певица вспомнила, как переживала из-за мужа: супруга затянули в секту, где ему пришлось посещать сомнительные тренинги. Лолита признавалась тогда СМИ, что близкий человек менялся на глазах. Она пыталась его вытащить, сильно нервничала, что в итоге отразилось на ее здоровье.

Однако прогноз врачей из Германии положительный. Медики предупредили певицу, что процесс «стирания» связок остановить невозможно, однако к ним можно относиться более бережно. Лолиту предупредили, что ей абсолютно противопоказаны нервные переживания и стрессы. Звезде также стоит отказаться от любых планов по резкому сбросу веса: это будет негативно сказываться на голосе, пишет «7дней.ru».