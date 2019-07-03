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Экономика

В Минфине РФ рассказали о нежелании Украины платить по российскому долгу

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В Минфине РФ рассказали о нежелании Украины платить по российскому долгу

Москва, 3 июля. Украина не относится к числу неплатежеспособных заемщиков, киевские власти просто не хотят платить по российскому долгу. Об этом заявил журналистам в среду заместитель руководителя министерства финансов РФ Сергей Сторчак.

По его словам, Украину нельзя назвать неплатежеспособной.

«Если с точки зрения теории — суверенный дебитор не платит кредитору, не платит либо потому что не может, либо потому что не хочет. Вот в нашем случае, просто не хочет быть», — отметил заместитель главы Минфина.

Финансовое ведомство РФ подало иск в Высокий суд британской столицы относительно невыплаты Украиной долга России и в марте 2017 года и выиграло его: Лондонский суд обязал Киев выплатить Москве номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов, сумму неосуществленного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также пени.

Апелляционный суд Англии в сентябре прошлого года вынес вердикт по апелляции, поданной Украиной на решение Высокого суда Лондона. Апелляционный суд подтвердил обоснованность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных ею с целью избежать выполнения обязательств по этим европейским бондам.

Российская сторона в конце прошлого года подала апелляцию на решение Верховного суда Великобритании об организации всеобъемлющего процесса для рассмотрения аргумента о давлении на Украину для взятия кредита у РФ на 3 миллиарда долларов.

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Автор: Сергей Петров
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