Эксперт оценил шутку Зеленского на конференции в Канаде

Киеву приходится искать новые зацепки на международной арене; Украина стала слишком токсичной и никому не интересна. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов, комментируя выступление президента Украины Владимира Зеленского в Канаде.

Шутка Зеленского

Владимир Зеленский начал свою речь на конференции по поддержке реформ на Украине, которая проходит в столице Канады Торонто, с шутки и рассмешил присутствующих.

«Привет. Дорогой премьер-министр (Джастин Трюдо. — Прим. ФАН), дорогие друзья, дамы и господа. Это все. Теперь на украинском», — сказал Зеленский по-английски.

После этого Владимир Зеленский перешел на родной язык. С 1 по 3 июля украинский лидер находится с визитом в Канаде.

«Украина слишком токсична»

Как отметил Андрей Иванов, Канада по ряду причин действительно достаточно близкая Украине страна. Но не стоит переоценивать факт наличия там украинской диаспоры.

«Зеленский опытный шоумен, он попытался разрядить обстановку на встрече, заставил собравшихся улыбнуться. Но факт в том, что реально сегодня у Киева очень мало рычагов на международной арене, где правят прагматизм и точный расчет. И вот этот прагматизм показывает, что Украина слишком токсична. Она уже надоела Европе, Старый Свет думает о восстановлении отношений с Россией», — пояснил Андрей Иванов.

По словам эксперта, украинский рынок, открытия которого жаждали в ЕС, оказался слишком мал из-за бедности украинцев. А вот проблем от нее слишком много. Даже экс-президент страны Петр Порошенко признает, что Украину выталкивают из повестки дня геополитики, она становится неинтересна. И Зеленскому сейчас приходится искать хоть какие-то зацепки на международной арене.

«Одна из них — украинская диаспора в Канаде. Зеленский пытается ухватиться хоть за что-то. Но Канада не США, это государство не определяет мировую повестку. Украинцы, которые живут в Канаде, практически утратили связь с исторической родиной, у них своя жизнь, так что и рассчитывать на какие-то инвестиции со стороны богатых украинцев Канады тоже особо не приходится. Получается, что Зеленский выступает действительно неким шутом, который катается по разным странам, смешит политиков. В ответ ему улыбаются», — добавил Андрей Иванов.

Однако, заметил политолог, никто пока не видит конкретных тем для обсуждения с Владимиром Зеленским. Просто потому, что их практически нет.

«Единственное, что могут предложить мировые лидеры Зеленскому, это начать скорейший диалог с Москвой, чтобы сами страны Запада могли вернуться к нормальным отношениям с Россией», — заключил Андрей Иванов.

20 мая Зеленский принес в Верховной раде присягу украинскому народу. Кроме того, в ходе своей речи он объявил о роспуске парламента и досрочных выборах.