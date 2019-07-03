К идеологической цензуре в отношении ФАН присоединились еще два издания

«Полит.ru» и «29.ru — новости Архангельска» поддержали антироссийские и либеральные СМИ, которые ранее объявили информационную войну Федеральному агентству новостей. Таким образом, указанные издания дали понять, что не гнушаются идеологической цензуры.

Отметим, 1 апреля 2019 года редакция ФАН запустила публичный проект в рамках которого со своих официальных аккаунтов публикует комментарии к новостям в социальных сетях, блогах, а также на сайтах других русскоязычных СМИ. Сообщения оставляются штатными сотрудниками нашей редакции, причем сами аккаунты имеют соответствующее название и всем известный логотип.

Сначала к постам все относились спокойно, но когда интерес пользователей начал расти, а сами комментарии активно обсуждаться, администраторы информационных ресурсов начали их удалять. Хотя сами сообщения полностью соответствуют требованиям законодательства РФ и правилам комментирования в сообществах и на сайтах русскоязычных СМИ. Необходимо подчеркнуть — наша редакция не искажает фактов и не оставляет ссылок и спама.

Тем не менее, это не остановило руководство ресурсов, которые отказались от цивилизованного обсуждения актуальных и злободневных тем. Комментарии с официальных аккаунтов Федерального агентства новостей начали удаляться, а сами аккаунты в некоторых случаях даже блокироваться. Сначала на путь идеологической цензуры встали «Эхо Москвы», «Дождь», «Радио Свобода», «Новая газета», «Настоящее время», «Сноб», The Insider, The Bell, TJournal, «Деловой Петербург», «Медиазона», RTVI. Чуть после «Росбалт», Republic, Meduza, «7x7 Горизонтальная Россия — честные новости», Colta.ru, Euronews, «Русский Репортер», BFM, «Грани.Ру», «ИноСМИ» и региональные порталы Shkulev Media, в которые входят такие ресурсы как «72.ru — новости Тюмени», «V1.RU | Новости Bолгограда», «НГС.НОВОСТИ Красноярск» и «59.RU — новости Перми».

И вот к приветствующим либеральную повестку СМИ присоединились «Полит.ru» и «29.ru — новости Архангельска». Последние, к слову, принадлежат Hearst Shkulev Media — федеральной сети интернет-порталов, которая активно продвигает антироссийскую позицию через местную повестку. Материнская компания — американская Hearst Corporation.

«Полит.ru»

Первые посты в сообществе «Полит.ru» «ВКонтакте» сотрудники Федерального агентства новостей начали оставлять еще 30 мая. Какое-то время все было хорошо, никто из пользователей паблика не возмущался и в некоторых случаях даже завязывалась дискуссия. Однако уже 3 июля официальный аккаунт ФАН был заблокирован, а часть опубликованных ранее комментариев удалена.

«29.ru — новости Архангельска»

В сообществе «29.ru — новости Архангельска» социальной сети «ВКонтакте» ФАН пробыл недолго. Первый пост был опубликован 27 июня. В общей сложности за этот день сотрудники нашей редакции оставили лишь два комментария, после чего выяснилось, что официальный аккаунт Федерального агентства новостей в этой группе заблокирован. Кроме того, администрация паблика удалила все наши сообщения.

Действия «Полит.ru» и «29.ru — новости Архангельска» в данном случае мы можем трактовать лишь как нежелание вести спокойную и адекватную дискуссию и лишение журналистов ФАН возможности высказывать свое мнение.

По мнению редакции Федерального агентства новостей, действия антироссийских и либеральных СМИ, которые в Государственной думе РФ уже назвали «диктаторскими замашками», являются грубым нарушением свободы слова. В связи с этим редакция ФАН направила официальный запрос в Роскомнадзор с просьбой провести проверку и принять соответствующие меры.

При этом наша редакция полагает, что упомянутые издания нарушают законы Российской Федерации в части, касающейся свободы распространения информации. Их также можно расценить как воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов (УК РФ ст. 144). Также стоит отметить, что прямой запрет на цензуру содержится и в Конституции Российской Федерации. Редакция ФАН направила в прокуратуру соответствующий запрос с просьбой проверить законность и обоснованность действий сотрудников упомянутых СМИ.

Федеральное агентство новостей по-прежнему ждет от наших оппонентов аргументированных ответов на заданные вопросы, а также незамедлительной разблокировки аккаунта редакции.